Donald Trump anuncia encontro entre Camboja e a Tailândia para assinar acordo de cessar-fogo

No início do dia, Trump já tinha declarado estar a conversar com os líderes cambojano e tailandês, sublinhando que ambas as partes desejavam um “cessar-fogo imediato e a paz”.

Uma disputa fronteiriça entre os dois países tem vindo a arrastar-se há muito tempo e conduziu na quinta-feira a confrontos que envolveram caças, tanques, tropas terrestres e artilharia.

Os combates causaram 33 mortes em ambos os lados da fronteira, um nível de violência nunca visto desde 2011, que levou o Conselho de Segurança da ONU a reunir-se em urgência.

O saldo supera o da série anterior de grandes confrontos fronteiriços entre os dois países, que causaram 28 mortes entre 2008 e 2011.

Donald Trump também se apressou a dizer que estava ansioso por concluir “acordos comerciais com ambas as partes”.

O republicano está atualmente em viagem na Escócia, no início de uma semana decisiva para a sua política económica. Impôs como prazo final o dia 1 de agosto para que vários parceiros comerciais dos Estados Unidos cheguem a um acordo que os isente de tarifas alfandegárias, algumas delas muito elevadas.