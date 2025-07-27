Os passageiros de um voo da American Airlines foram retirados da aeronave devido a um incidente nos travões e no trem de aterragem pouco antes da descolagem, no sábado, nos Estados Unidos, anunciou hoje a companhia.

O voo 3023 da American Airlines, que fazia a ligação entre Denver e Miami, “apresentou um problema mecânico”, disse a companhia aérea norte-americana.

Todos os 173 passageiros e os seis tripulantes “desembarcaram em segurança”, acrescentou.

A American Airlines referiu que um passageiro sofreu ferimentos ligeiros e foi levado para o hospital para ser avaliado.

Pneus rebentados e a desaceleração da aeronave durante a travagem provocaram um incêndio isolado nos travões, que foi extinto pelo corpo de bombeiros de Denver, capital do estado de Colorado (oeste), de acordo com a companhia aérea.

Em vídeos partilhados nas redes sociais é possível ver passageiros a sair do avião por um escorrega enquanto o fumo sai da parte traseira.

This is becoming routine for airline travel. This is American Airlines in Denver. Rear wheels blew. pic.twitter.com/NJ7akXtNB9 — Spitfire (@DogRightGirl) July 26, 2025

A Administração Federal de Aviação norte-americana (FAA) afirmou, em comunicado, que a tripulação do Boeing 737 MAX 8 “relatou um possível incidente com o trem de aterragem durante a descolagem” por volta das 14h45 (21h45 em Lisboa). A FAA acrescentou estar a investigar o caso.

Este incidente acontece dois dias depois de um avião da Southwest Airlines, a caminho de Las Vegas, ter feito uma descida abrupta para evitar a colisão com outra aeronave, ferindo duas hospedeiras e assustando os passageiros.

Em janeiro, uma colisão aérea entre um avião de passageiros e um helicóptero militar provocou a morte a 67 pessoas na aproximação ao Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington.