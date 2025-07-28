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O chanceler alemão, Friedrich Merz, anunciou esta segunda-feira que a Alemanha e a Jordânia vão organizar uma “ponte aérea de bens humanitários para Gaza” para ajudar a população que, segundo a ONU, enfrenta “níveis alarmantes” de subnutrição.

“O ministro da Defesa, Boris Pistorius, vai trabalhar em estreita colaboração com a França e o Reino Unido, que também estão prontos para organizar uma ponte aérea para fornecer alimentos e medicamentos”, acrescentou o chanceler, numa conferência de imprensa em Berlim.

O chanceler alemão, um dos mais firmes apoiantes de Israel na guerra contra o grupo extremista palestiniano Hamas, apelou a Telavive para que “melhore imediatamente, de forma abrangente e sustentável” as condições humanitárias em Gaza, afirmando que as medidas implementadas este fim de semana pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, eram apenas um primeiro passo.

“Sabemos que isto representa uma ajuda muito pequena para a população de Gaza, mas é, no entanto, uma contribuição que temos o prazer de dar”, acrescentou Merz, que deverá receber o rei Abdullah II da Jordânia em Berlim na terça-feira.

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Johann Wadephul, deve deslocar-se à região na quinta-feira para fazer avançar as negociações sobre um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, acrescentou o chanceler, adiantando que tenciona manter novas conversações com Netanyahu na noite desta segunda-feira.

Já o coordenador de emergências da organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras (MSF) em Gaza, Jean Guy Vataux, advertiu também esta segunda-feira que o lançamento de ajuda humanitária por Israel na Faixa de Gaza é uma “iniciativa inútil”.

“As estradas estão lá, os camiões estão lá, os alimentos e os medicamentos estão lá, está tudo pronto para levar a ajuda humanitária à Faixa de Gaza, que fica a poucos quilómetros de distância”, disse, referindo-se ao bloqueio imposto por Israel à distribuição de ajuda.

O coordenador da MSF defende que “basta que as autoridades israelitas decidam facilitar a sua chegada, acelerar os procedimentos de autorização, permitir a entrada de mercadorias em grande escala e coordenar a sua recolha e entrega em segurança”.

“Só então poderemos começar a resolver a fome a que assistimos”, afirmou.

Jean Guy Vataux esclareceu ainda que estes lançamentos aéreos, iniciados durante o fim de semana, são “particularmente ineficazes e perigosos”.

“Transportam muito menos provisões do que as 20 toneladas que um camião pode transportar”, acrescentou.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu esta segunda-feira que via sinais de “verdadeira fome” no território palestiniano sitiado por Israel e prometeu mais ajuda, incluindo a abertura de “centros de distribuição de alimentos”.

O Ministério da Saúde de Gaza anunciou esta segunda que morreram 14 pessoas por subnutrição nas últimas 24 horas no enclave palestiniano, elevando o número de mortos por fome para 147 desde o início da guerra.

A guerra em curso em Gaza foi desencadeada pelos ataques liderados pelo grupo extremista palestiniano Hamas em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que causaram cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns.

A retaliação de Israel, que também impôs um bloqueio à entrega de ajuda humanitária, já provocou mais de 59 mil mortos, a destruição de quase todas as infraestruturas de Gaza e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.