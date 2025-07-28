O primeiro Lamborghini eléctrico será o Lanzador, um crossover — substancialmente mais baixo do que o Urus, esse sim um SUV — algures entre um SUV coupé e uma berlina com um habitáculo capaz de alojar uma família e a respectiva bagagem, mas sem prejudicar o volume, a aerodinâmica e o peso do modelo. No entanto, face à confusão que a própria União Europeia (UE) criou, ao ceder às pressões de alguns construtores alemães para não prejudicar os seus topos de gama, a possível marcha-atrás sobre o fim dos motores a combustão em 2035 levou as marcas a colocar tudo em causa.

A Lamborghini, que tinha previsto colocar o Lanzador no mercado em 2025/2026, fez recentemente derrapar o lançamento do seu primeiro veículo 100% eléctrico para 2028. Para adensar as suspeitas sobre o futuro do primeiro modelo a bateria da marca italiana, o seu CEO, Stephan Winkelmann, admitiu à publicação australiana CarExpert que o Lanzador poderá não ser 100% eléctrico. De acordo com a publicação, a marca está indecisa sobre qual a melhor opção e não está descartada a possibilidade de ser um híbrido plug-in (PHEV), à semelhança do que já acontece com o Urus.

Esta hipotética marcha-atrás da Lamborghini surge pouco depois de a sua maior adversária, a Ferrari, que já garantiu que mostrará o seu primeiro modelo eléctrico a 9 de Outubro — para iniciar as entregas em 2026 —, recuar em relação ao lançamento do seu 2.º modelo exclusivamente a bateria, que surge agora no calendário para 2029, embora tenha sido originalmente anunciado para 2026/2027. Ainda assim, estrategicamente é arriscado a Lamborghini deixar-se ficar para trás face à Ferrari, quando se tem batido nos últimos meses por ser tecnologicamente mais avançada e inovadora.

O Lanzador foi projectado para ser exclusivamente eléctrico e, para maximizar as suas vantagens, usufruiria da nova plataforma do Grupo alemão VW, a SSP Sport. Ora, pegar na SSP e aí instalar um motor V8 (ou até V6) como motor principal, depois complementado por várias unidades eléctricas e uma generosa bateria (para percorrer cerca de 80 km em modo EV), é algo que nunca terá passado pela cabeça dos engenheiros do conglomerado germânico, uma vez que a SSP não é uma plataforma multienergia.

Recorde-se que o Lanzador foi apresentado como protótipo em 2023, um crossover 2+2 100% eléctrico. Desde então, a Lamborghini electrificou toda a sua gama, recorrendo à tecnologia PHEV para os coupés Revuelto e Temerario, mas também para o SUV Urus. Para o Lanzador ser PHEV, tal implicará (em princípio) recorrer a uma plataforma já existente, como a que serve, por exemplo, o Porsche Cayenne.