O Nós, Cidadãos! e o Partido Popular Monárquico formalizaram uma coligação para concorrer às eleições autárquicas no Porto com a denominação “Porto Primeiro — Nuno Cardoso”, nome até agora usado pela candidatura independente do ex-presidente da autarquia.

Num anúncio publicado esta terça-feira no Jornal de Notícias, o partido Nós, Cidadãos! (NC) e o Partido Popular Monárquico (PPM) referem que a coligação terá como objetivo concorrer a todos os órgãos autárquicos no concelho com a denominação “Porto Primeiro — Nuno Cardoso”.

Para o efeito, a coligação usará a sigla NC/PPM e o símbolo consistirá na conjugação dos símbolos dos dois partidos que a constituem, lê-se no anúncio.

Até aqui, ex-presidente da Câmara do Porto Nuno Cardoso tinha-se apresentado como candidato por um movimento independente, com o nome “Porto Primeiro”.

A Lusa tentou contactar Nuno Cardoso para perceber se passa a candidato da coligação NC/PPM, perdendo o estatuto de independente, mas sem sucesso até ao momento.

Já fonte da sua candidatura disse que “o movimento continua no terreno a recolher assinaturas e vê com agrado a iniciativa do PPM e do NC para iniciarem este processo burocrático”.

Contactado pela Lusa, o presidente do PPM, Gonçalo da Câmara Pereira, adiantou que o acordo de coligação e “o apoio a Nuno Cardoso foi só agora formalizado, mas está a ser tratado há um mês”.

“Estas coisas têm os seus timings de aprovações”, esclareceu, elogiando Nuno Cardoso mas sem especificar quem é o cabeça da lista da coligação.

“É um candidato extraordinário. Já foi presidente de Câmara. É muito voluntarioso, conhece o Porto como ninguém e dará um excelente presidente da Câmara”, disse o presidente do PPM.

Por sua vez, o presidente do Nós, Cidadãos!, Joaquim Afonso, disse “conhecer pessoalmente Nuno Cardoso” e acredita que o ex-autarca “pode ganhar a Câmara do Porto”.

“Respeito-o muito como autarca e cidadão. Tomara nós ter muitos Nunos Cardosos na política. O Nós, Cidadãos! acredita plenamente na democracia, ainda que o jogo democrático esteja viciado e monopolizado pelos partidos. Mas o caminho é pelo voto e confiamos nos cidadãos portuenses”, referiu Joaquim Afonso.

Gonçalo da Câmara Pereira lamentou ainda que o PSD, que vai avançar com Pedro Duarte à Câmara do Porto, “ao fim de 20 anos de coligação com o PPM tenha decidido nem dar cavaco ao partido, preferindo a Iniciativa Liberal”.

“No Porto, demos-lhes a mão durante 20 anos e agora nem uma palavra deram ao PPM”, disse.

A candidatura independente de Nuno Cardoso, engenheiro de profissão que foi presidente da autarquia do Porto entre 1999 e 2001 pelo PS, foi anunciada em 29 de janeiro.

No comunicado enviado nessa data, o movimento apontava como objetivo “conquistar a confiança dos portuenses, através de ações estratégicas para o futuro da cidade, que garantam o desenvolvimento económico-social dos portuenses, unindo a ‘grande cidade do Porto’ e recuperando o seu protagonismo e liderança no contexto nacional”.

Além de Nuno Cardoso, concorrem à presidência do executivo municipal Manuel Pizarro (PS), Diana Ferreira (CDU), Aníbal Pinto (Nova Direita), Pedro Duarte pela coligação “O Porto Somos Nós” (PSD/IL/CDS-PP), Sérgio Aires (BE), o atual vice-presidente Filipe Araújo (movimento Fazer à Porto), António Araújo (movimento Porto à Porto), Alexandre Guilherme Jorge (Volt), Hélder Sousa (Livre) e Miguel Corte-Real (Chega).

O atual executivo é composto por uma maioria de seis eleitos do movimento de Rui Moreira e uma vereadora independente, sendo os restantes dois eleitos do PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.

PFT/JAP (JCR/JE) // ROC

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