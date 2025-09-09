Pelo menos 575 pessoas morreram em acidentes de viação entre janeiro e agosto em Moçambique, um aumento em 14% comparado ao mesmo período de 2024, avançou esta terça-feira o Governo moçambicano, admitindo “desafios críticos” na segurança rodoviária.

“De notar que de janeiro a agosto do presente ano registou-se 575 vítimas mortais [por acidentes], contra 504 dos primeiros oito meses de 2024. O mesmo sucede quanto aos danos materiais que estão igualmente a registar uma tendência crescente”, disse o porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impissa, em declarações no final de uma reunião do executivo, em Maputo.

O número de acidentes registados no país africano entre janeiro e agosto de 2025 foi de 430, uma subida em 20 face ao mesmo período do ano passado, em que foram registados 410 em todo o país, segundo dados apresentados pelo porta-voz do Conselho de Ministros.

“O que se registou nos primeiros oito meses deste ano só veio a confirmar (…) que enfrentamos como país desafios críticos de segurança rodoviária a ponto de termos 30,1 mortes de acidentes de viação por cada 100 mil habitantes, o que se traduz entre sete mil a 10 mil mortes anuais, tanto de forma direta por acidentes de viação, como de forma indireta como consequências”, disse Impissa.

Pelo menos 10 pessoas morreram na segunda-feira, na província de Maputo, vítimas de dois acidentes de viação, conforme novos dados do executivo divulgados esta terça-feira, com o Governo a apontar para condução sob efeito de álcool entre as causas.

Um dos acidentes ocorreu na madrugada, no distrito de Moamba, na província de Maputo, sul de Moçambique, tendo provocado nove mortos e oito feridos e o segundo ocorreu durante a tarde, entre os bairros Matola-Gare e Malhampsene, envolvendo duas viaturas pesadas.

Impissa admitiu também deficiência das estradas e pediu um esforço coletivo para travar mortes no país.

“Estamos conscientes que a melhoria das nossas estradas é uma das ações prementes no contexto da redução da sinistralidade rodoviária, mas com a estrada como N4 [Estrada Nacional 4] que tem melhores condições, senão uma das melhores do país, também se registam situações como esta de ontem [segunda-feira], então evidencia-se que a luta deve ser em várias frentes e de forma combinada”, concluiu o porta-voz do executivo.

A 18 de agosto, outros três acidentes de viação mataram 35 pessoas e feriram outras 13, segundo dados divulgados pelas autoridades moçambicanas.

Os índices de acidentes rodoviários em Moçambique são classificados como dramáticos, com as autoridades a apontarem o excesso de velocidade e a condução sob efeito de álcool como as principais causas.

A 15 de abril último, o Governo moçambicano aprovou um Plano de Ação de Segurança Rodoviária, que prevê uma série de ações para reduzir o número de acidentes de viação, incluindo o reforço das fiscalizações, alterações à legislação e intervenções em pontos considerados críticos, bem como a sensibilização das comunidades.