O fornecimento de energia elétrica foi totalmente restabelecido às 17h03, desta quarta-feira, em todos concelhos do distrito de Viana do Castelo, depois de mais de quatro horas e meia de uma avaria que deixou sem luz 21 mil consumidores, disse a E-Redes.

Cerca das 16h24, o fornecimento de energia tinha sido restabelecido à maioria dos 21 mil consumidores que esta quarta-feira pelas 12h19 ficaram sem luz no Alto Minho, havendo nessa altura ainda 1.800 afetados.

Na altura, fonte da empresa, indicou que os 1.800 consumidores sem eletricidade eram dos concelhos de Valença, Vila Nova de Cerveira, Caminha, Castro Laboreiro, em Melgaço e Arcos de Valdevez e não há previsão para o restabelecimento.

O corte do fornecimento de energia afetou ainda zonas do concelho de Ponte de Lima.

Segundo fonte da empresa, a avaria aconteceu às 12h19 na central hidroelétrica no lugar de France, freguesia de Sopo, Vila Nova de Cerveira, e as suas causas são ainda desconhecidas.