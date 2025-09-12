As desculpas do capitão que toda a equipa podia ter evitado (a crónica do Benfica-Santa Clara)

Passou o mercado, passou o período de seleções, passou a primeira fase da temporada com todos os objetivos desportivos atingidos entre a conquista da Supertaça, a entrada na Champions e o percurso 100% vitorioso no Campeonato, passou também aquela postura mais resultadista que foi marcando as abordagens que iam sendo feitas por Bruno Lage. A última imagem que ficou do Benfica não foi propriamente a melhor, com uma vitória em Alverca marcada pela inferioridade numérica nos derradeiros 20 minutos que podia ter colocado o resultado em causa, a próxima que pretendia deixar queria que mostrasse maiores resultados face ao tempo de trabalho que foi tendo e ao entrosamento entre jogadores… que não tivessem saído para a seleção.

“Em Alverca há o momento em que jogamos com onze e com 10. Com 11 fizemos dois golos e a equipa teve o controlo do jogo, com e sem bola. Depois, reduzidos a dez, há jogadores que ainda não se conhecem, há questões que têm a ver com o tempo. O mais importante é olharmos para equipa e fazê-la crescer. Ajudar os jogadores a conhecerem-se de diversas maneiras. Com o tempo e com a dinâmica, com equipas de bloco baixo, precisamos ter paciência, circular a bola de pé para pé, obrigar que as linhas deem espaço. Isso só vai com tempo de treino e de conhecimento entre os jogadores mas estamos no bom caminho”, apontara. “O Santa Clara é uma equipa bem organizada, sabem o que fazer com bola. Vai ser um jogo exigente e o foco é jogar ao mais alto nível. Colocar a cabeça nos objetivos do clube, que é vencer o Campeonato. Treinámos agora todos juntos e o mais importante é entrarmos neste ciclo com o pé direito”, acrescentou.

Nove jogos depois o ????Santa Clara consegue tirar pontos ao Benfica. ????Foi a segunda vez que os açorianos conseguiram travar o Benfica na Luz:

2025 empate 1-1, nos descontos

2020 vitória 3-4, nos descontos pic.twitter.com/M5DmVdlurv — Playmaker (@playmaker_PT) September 12, 2025

Ainda assim, o tema que marcou as últimas semanas e o assunto que marcará as próximas semanas também não passaram ao lado da atenção do técnico, que abordou o mercado de transferências tentando “esvaziar” a possível chegada de Bernardo Silva enquanto trunfo eleitoral e recordando nas entre linhas outras janelas quando Luís Filipe Vieira era líder dos encarnados. “Foi o único mercado em que o presidente e a Direção levaram em consideração as ideias do treinador. Conversámos muito depois do Mundial de Clubes e sinto-me bem com essa responsabilidade. Bernardo Silva? Sem entrar no lado político da questão, pelo que conheço dele e da sua própria motivação, em breve será jogador do Benfica, independentemente do presidente”, comentou Bruno Lage, antes de refutar para já avaliar quem ganhou mais com o mercado.

Desde 2010, que o ????Benfica não perdia pontos na Luz para o campeonato depois de estar em superioridade numérica:

2025 Santa Clara, 1-1 Vinícius Lopes 90'+2

2010 Académica, 1-2 Laionel 90'+2 pic.twitter.com/vWkhzg4HhM — Playmaker (@playmaker_PT) September 12, 2025

Nos últimos 5 jogos em casa para a ????????Liga Portuguesa, as águias perderam pontos nos descontos frente a:

????Santa Clara, 1-1

????FC Arouca, 2-2 pic.twitter.com/5YsYGqCBCK — Playmaker (@playmaker_PT) September 12, 2025

“Irei analisar as equipas quando as defrontar. O mais importante foi o trabalho que fizemos. Perdemos muitos jogadores e tivemos de fazer um esforço para colmatar ausências por lesão, outros por final de contrato e fizemos um bom trabalho”, resumiu, antes de assumir a ausência de Lukebakio por lesão tal como Amar Dedic (que está também castigado) e abordar a situação pessoal de Sudakov após o bombardeamento que apanhou a casa da família em Kiev: “Falámos com o jogador. É uma situação lamentável, triste, mas vejo-o a superar. O mais importante é a família estar segura e ele estar feliz por estar connosco. Está em modo recuperação pela viagem mas teve um contacto breve com os companheiros. Pode jogar em diversas posições, segundo médio, mais à frente, atrás do avançado, pelas alas. Este tipo de jogadores são sempre bem-vindos”.

????????Bruno Lage na Liga (desde 14 setembro 2024):

????3 pontos perdidos nos primeiros 12 jogos na Luz (SC Braga)

????6 pontos perdidos nos últimos 5 jogos na Luz (Arouca, Sporting e Santa Clara pic.twitter.com/mEZbqvgVCI — Playmaker (@playmaker_PT) September 12, 2025

O ucraniano teve mesmo 20 minutos de estreia com um passe de encher o olho para Prestianni e pouco mais, a noite era tudo menos de estreias. Porquê? O Benfica, coletivamente, com e sem bola, teve a pior exibição da época frente a um Santa Clara que ficou reduzido a dez pouco depois da meia hora mas que ainda construiu a melhor oportunidade da primeira parte e que foi “premiado” nos descontos com o empate. O erro, que foi de pronto assumido pelo próprio, pertenceu a Otamendi, que levantou o braço a pedir desculpas a todos apesar de estar a ser uma das melhores unidades dos encarnados, mas foi a equipa que podia evitar essa situação limite caso não tivesse feito um jogo pálido, sem rasgo, à procura de um brilho que nunca encontrou em campo – e que também não surgiu com as opções técnicas de Bruno Lage a partir do banco.

????Benfica acaba por estabelecer o novo recorde de posse de bola da ????????Liga Portugal Betclic 2025/26 com 78%. É também, o melhor registo das águias nas últimas 6 temporadas no campeonato. pic.twitter.com/kqJEse4ACp — Playmaker (@playmaker_PT) September 12, 2025

⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️

???? Benfica 1 – 1 Santa Clara ⚪️ ◉ O experiente Frederico Venâncio ???????? foi quase intransponível na Luz, vencendo 3 dos 4 duelos que travou e definindo um novo recorde de cortes/alívios da Liga em curso: 15! ⭐️

◉ Todos os ratings e stats em… pic.twitter.com/HvYds9cmLm — GoalPoint (@_Goalpoint) September 12, 2025

⚽️ DESTAQUE ????????

???? Benfica 1 – 1 Santa Clara ⚪️ ◉ Richard Ríos ???????? saiu aos 72 minutos com o SLB na frente e na liderança dos ratings, tendo sido o melhor das "águias" desde o primeiro minuto, até sair. Foi o mais rematador (a par de Pavlidis), autor dos 2 primeiros enquadrados… pic.twitter.com/jIc0QdjvuF — GoalPoint (@_Goalpoint) September 12, 2025

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Benfica-Santa Clara, 1-1 5.ª jornada da Primeira Liga Estádio da Luz, em Lisboa Árbitro: João Pinheiro (AF Braga) Benfica: Trubin; Tomás Araújo (Prestianni, 46′), António Silva, Otamendi, Dahl; Richard Ríos (Leandro Barreiro, 72′), Enzo Barrenechea; Aursnes, Schjelderup (Sudakov, 72′); Pavlidis e Ivanovic (Henrique Araújo, 72′) Suplentes não utilizados: Samuel Soares, Rafa Obrador, Gonçalo Oliveira, Leandro Santos e Diogo Prioste Treinador: Bruno Lage Santa Clara: Gabriel Batista; Sidney Lima, Frederico Venâncio, MT; Lucas Soares, Adriano (Pedro Ferreira, 81′), Serginho (Lucas Linhares, 81′), Paulo Victor; Brenner Lucas (Vinícius Lopes, 61′), Matheus Pereira (Anthony Carter, 81′) e Gabriel Silva (Diogo Calila, 61′) Suplentes não utilizados: Neneca, Luís Rocha, João Costa e José Tavares Treinador: Vasco Matos Golos: Pavlidis (59′) e Vinícius Lopes (90+2′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Gabriel Silva (21′) e Enzo Barrenechea (58′); cartão vermelho direto a Paulo Victor (34′)

O encontro começou numa toada morna, que pouco ou nada teve a ver com o que aconteceu na última época em que Vinícius Lopes precisou de menos de um minuto para inaugurar o marcador no jogo que assinalou o regresso de Bruno Lage à Luz (e que terminou com goleada do Benfica, por 4-1, quase “vingando” o desaire de 2019/20 que acabou por ditar o despedimento do técnico na semana seguinte após nova derrota com o Marítimo na Madeira): encarnados com bola mas a rodar de forma lenta, açorianos com blocos mais baixos, zero aproximações ou toques nas áreas. Mais uma vez, como aconteceu em todos os encontros que realizou no Campeonato, voltou a ser a meia distância de Richard Ríos a “despertar” a equipa. Não marcou no ensaio inicial mais em força que foi defendido por Gabriel Batista (8′), também não marcou na tentativa seguinte mais em jeito que voltou a ser travada pelo guarda-redes do Santa Clara (12′), deu o mote à equipa.

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