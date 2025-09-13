A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a investigar as circunstâncias da morte de um homem, cujo corpo foi este sábado encontrado junto à Linha ferroviária do Minho, em Valença (Viana do Castelo), revelou fonte desta força de segurança.

Segundo fonte do Comando-Geral da GNR, “um cidadão contactou o posto territorial de Valença, dando conta de que havia um cadáver junto à linha ferroviária em Cristelo Covo”.

“A GNR foi ao local, confirmando que se encontrava um corpo junto à linha”, adiantou, referindo terem sido acionados os meios da investigação criminal da Guarda.

O corpo foi transportado para um gabinete médico-legal.