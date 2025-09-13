A líder da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, disse este sábado que as eleições autárquicas de outubro “são um dos grandes desafios” do partido e que um bom resultado, que espera alcançar, seria “muito mais pessoas eleitas do que em 2021”.

“Um bom resultado] seria muito mais pessoas eleitas do que em 2021 e tenho a certeza que vamos alcançar esse objetivo, sempre com o objetivo último de termos pessoas a tomarem decisões sobre as políticas locais e poderem com isso fazer a diferença”, declarou Mariana Leitão, à margem da apresentação da candidatura do partido a Espinho, liderada por José Ilídio Sá.

Mariana Leitão considerou as eleições autárquicas “um dos grandes desafios” da Iniciativa Liberal, para o qual disse que os liberais estão “focadíssimos”, e considerou a “possibilidade” de conseguirem conquistar a presidência de alguma autarquia.

“Temos a Câmara Municipal de Braga, em que tenho a certeza que também podemos ter um excelente resultado, inclusive até eventualmente conseguir conquistar a Câmara. Sabemos que é difícil, mas não é impossível e todo o trabalho que o Rui Rocha tem feito em Braga tem sido nesse sentido”, afirmou.

A líder dos liberais não se quis alongar, contudo, em comentários a uma sondagem que há dois dias colocava o Chega em frente ao PSD e ao PS, num cenário de legislativas, e a Iniciativa Liberal atrás do Livre, falando apenas em “polarização”.

“Não está nada a correr mal, a Iniciativa Liberal continua com todo o seu empenho nos vários desafios que tem pela frente, a trabalhar afincadamente em propostas para mudar o país”, disse.