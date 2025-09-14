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O cantor brasileiro Iran Costa, autor de temas como “O Bicho” está internado nos Cuidados Intensivos do Hospital de Santa Maria, depois de ter sofrido um princípio de enfarte. A informação de que o cantor está internado no hospital foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada por fonte oficial da instituição ao Observador. Representantes do artista garantem ao Observador que, na manhã deste domingo, Iran Costa “já estava acordado” e a perspetiva, segundo Paquito Rebelo, é a de que “não deverá ficar com sequelas”.

O representante de Iran Costa refere ao Observador que o artista foi transportado para o hospital depois de um episódio de mal estar, logo após a atuação num espetáculo em Lisboa. “Logo a seguir ao concerto, quando Iran Costa estava numa conversa com os elementos da equipa, começou a sentir-se mal. Foi logo assistido no local e, depois, levado para Santa Maria”, explica Paquito Rebelo.

O representante do artista diz que Iran Costa recebeu “todos os cuidados médicos” de que precisava e que “já está acordado”, apesar de ainda “não estar comunicativo” e de ainda não poder receber visitas, uma vez que permanece internado na Unidade de Cuidados Intensivos. Ainda assim, de acordo com Paquito Rebelo, que refere informações transmitidas pelo Hospital de Santa Maria, o artista brasileiro “não deverá ficar com sequelas”.

Na última sexta-feira, Iran Costa deu um concerto em Sesimbra. Este domingo, estava previsto que atuasse no Festival do Berbigão, perto de Portimão.

Notícia atualizada às 12h25 com informações clínicas avançadas pelo representante do artista