O escocês David Law vai lutar pelo terceiro título da temporada no Open de Portugal, que termina este domingo no Royal Óbidos Spa & Golf Resort, e o apuramento direto para o DP World Tour, principal circuito do golfe europeu.

O número um do ranking do Challenge Tour, a ‘Road to Maiorca, já venceu dois troféus esta época, o D+D Real Czech Challenge, em julho, e o Vierumaki Finnish Challenge, em agosto, e este domingo parte isolado na liderança para a última volta do único torneio português do Challenge Tour.

Com a vantagem mínima sobre o austríaco Lucas Nemecz e o espanhol Rocco Repetto Taylor, segundos classificados, o experiente britânico, de 34 anos, precisa de manter a concorrência à distância para suceder ao norte-americano Matt Oshrine na lista de campeões do Open de Portugal e regressar assim ao DP World Tour, um circuito que disputou seis épocas consecutivas, antes de perder o cartão há um ano.

Os portugueses Daniel Rodrigues e Pedro Figueiredo partem da 31.ª posição para a derradeira ronda ao traçado de 18 buracos da zona oeste, enquanto Tomás Bessa e Vasco Alves partilham o 50.º lugar na última tentativa de subir na classificação, que vai distribuir 300 mil euros em prémios monetários e dois mil pontos para o ranking.