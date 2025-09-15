Mais de uma centena protestou contra assédio sexual na ACE Porto: “A vítima nunca tem culpa e o teatro também não”

“Isto é uma situação que decorre há décadas, não é de agora, e tem de terminar o silêncio. Têm de ser dado espaço às vítimas que sofreram não só de assédio sexual, mas também assédio moral, em ambiente de humilhação, em que tudo era esperado em prol da arte, todos os sacrifícios”, disse aos jornalistas Cristiana Leal, porta-voz da Marcha Orgulho LGBTI+ do Porto, a organização responsável pela manifestação desta segunda-feira.

Leal teceu duras críticas à “cultura do sacrifício que legitima a humilhação, o assédio e o medo” que impera em escolas artísticas como a ACE. “Nenhuma vocação justifica violência, nenhuma arte nasce do abuso”, reiterou. “Hoje não estamos apenas a pedir justiça, o que queremos é mudanças profundas. Queremos escolas seguras, professores que inspirem e não abusem. A arte não é sacrifício nem violência. A arte é crescimento, espírito crítico e visão”. “O abuso não pode ficar nos bastidores”, frisou.

Carolina Lopes, 17 anos, é estudante da ACE e não faltou à concentração. “Apesar de nada ter acontecido comigo, acho que é importante vir para que se fale das coisas e que haja justiça pelas coisas”, explica ao Observador, admitindo que “durante muito tempo a escola não fez muita coisa”, mas que hoje se sente apoiada pelo corpo docente.

“Esta situação é horrível e muito má, mas há professores muito bons na ACE e que querem o melhor para os alunos de facto e que não faziam a mínima ideia disto que se passava. Acredito que houvesse pessoas que encobrissem, mas não aquelas que estão próximas de nós agora. Acho importante ver esse lado, que há pessoas que querem o melhor para os alunos também e que estão a fazer de tudo para ajudar”.

Nenhum elemento da direção da ACE marcou presença na manifestação, onde participaram alguns antigos professores e funcionários da instituição, mas também alguns atuais.

“Olho para aqui e vejo gerações de alunos, vejo décadas”, diz uma atual professora ao Observador, que prefere não ser identificada. “O meu apoio, estar aqui hoje é o mínimo que eu posso fazer. Fui aluna, ouvi certas coisas, não vi, mas não podemos dizer ‘é impossível’. Não sem bem o que fazer a não ser estar [aqui].”

Como todos os presentes na manifestação que falaram com o Observador, esta professora não se revê no comunicado da ACE, emitido na última semana, focado no anonimato das vítimas. “Não me revi na exclusividade de defesa da instituição. Porque estes alunos e ex-alunos também são a instituição. É assim que vejo. Continuam a ser ACE.”