A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, nos últimos dias, três pessoas no Cais do Sodré, em Lisboa — uma zona onde tem vindo a implementar um policiamento reforçado com enfoque na prevenção e combate ao crime, anunciou a PSP em comunicado. De entre os três detidos, dois encontram-se em Portugal de forma irregular, pelo que serão deportados do país.

“O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da 1.ª Divisão Policial, tem vindo a implementar um policiamento de visibilidade e orientado para a prevenção e combate ao crime na zona do Cais do Sodré”, sublinha a PSP, acrescentando que procedeu à detenção de três pessoas, com idades entre os 24 e os 27 de anos. As detenções ocorreram entre os dias 12 e 15 de setembro.

Um dos detidos é um cidadão estrangeiro de 27 anos, que esteve envolvido numa ocorrência de ofensas à integridade física. O homem encontra-se em Portugal em situação irregular, pelo que será deportado, adianta a PSP. “Após ter comparecido em tribunal, foi decretada a sua condução para um Centro de Instalação Temporária [CIT] onde aguarda afastamento coercivo”, sublinha o comunicado, enviado às redações.

O afastamento coercivo de território nacional será também aplicado a um outro homem estrangeiro, de 26 anos, que foi abordado por agentes da PSP “devido ao seu comportamento considerado suspeito, indiciador de tentativa de fuga à Polícia”. Depois de ter sido identificado, a PSP percebeu que se tratava de um cidadão estrangeiro “que se encontrava em território nacional de forma irregular, em incumprimento da legislação em vigor”. Será, por isso, conduzido a um CIT e afastado do país.

A terceira detenção está relacionada com crimes de tráfico de droga. A 12 de setembro, a PSP deteve um homem, de 24 anos, por ser “suspeito da prática do crime de tráfico de estupefaciente”, tendo-lhe sido apreendidas 16 doses individuais de haxixe. A PSP adianta que o jovem já tinha sido detido no passado, e por várias vezes, pelo mesmo tipo de crime. Vai agora ser presente a tribunal.