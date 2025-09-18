O PS decide o seu apoio a um candidato presidencial no dia 19 de outubro, durante uma reunião da Comissão Nacional, que se realizará “provavelmente em Penafiel”, disse à agência Lusa fonte oficial deste partido.

Entre os candidatos que já anunciaram a sua entrada na corrida presidencial está o antigo secretário-geral do PS António José Seguro.

Na reunião da Comissão Nacional do PS, que será convocada em breve pelo presidente do partido, Carlos César, além da questão da decisão sobre o candidato a apoiar nas presidenciais de janeiro do próximo ano, os socialistas vão também fazer uma análise aos resultados das eleições autárquicas de 12 de outubro.

A última vez que o PS abordou a questão das presidenciais de 2026 numa reunião da Comissão Nacional — órgão máximo deste partido entre congressos — aconteceu em fevereiro, ainda durante a liderança de Pedro Nuno Santos e quando António José Seguro ainda não tinha anunciado a sua vontade de concorrer ao cargo de Presidente da República.

Nessa reunião, em Setúbal, apenas ficou consensualizado que o PS iria procurar estar unido em torno do apoio a um candidato, mas não foi estabelecido qualquer calendário em termos de tomada de decisão.

Já sob a atual liderança de José Luís Carneiro, o PS remeteu uma decisão sobre o candidato a apoiar nas eleições presidenciais para um período posterior às eleições autárquicas.

Na terça-feira, após André Ventura ter anunciado a sua candidatura presidencial, o líder do PS voltou a abordar este tema, advertindo que a entrada na corrida do presidente do Chega deve exigir uma “tomada de consciência” sobre a “importância de apoiar alguém do campo do socialismo democrático” nas eleições presidenciais”.

“É um momento que deve exigir de todos os democratas uma tomada de consciência coletiva sobre a importância de apoiar alguém do campo do socialismo democrático, quando num momento oportuno o PS vier a tomar a sua posição, para garantirmos que os valores da democracia e os valores do Estado de direito são salvaguardados”, disse José Luís Carneiro.