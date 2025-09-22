A produção petrolífera de Angola voltou a ficar abaixo da meta em agosto, com uma média de 1,03 milhões de barris por dia, ficando há seis meses consecutivos abaixo das previsões.

Segundo o relatório mensal da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), a produção atingiu 32,07 milhões de barris no mês de agosto, o que corresponde a uma média de 1.034.655 barris por dia, contra uma previsão de 1.086.727 barris diários.

Angola não atinge a meta de produção desde março, oscilando entre uma média diária de um milhão e 998 mil barris/dia, abaixo das projeções mensais da concessionária estatal.

A ANPG tem apontado com causas do desvio as paragens programadas em algumas unidades, declínio natural dos reservatórios e constrangimentos técnicos que limitam a capacidade instalada.

Já o desempenho do gás natural liquefeito (LNG) superou as expectativas em agosto, com a Angola LNG a registar 4,93 milhões de barris de óleo equivalente, cerca de 9% acima do previsto.

Este aumento evidencia a crescente relevância deste segmento no setor energético angolano.