Já era conhecido que tinha tido um filho com uma enteada 30 anos mais nova, mas sabe-se agora que Errol Musk, pai de Elon Musk, foi acusado múltiplas vezes de ter abusado sexualmente de menores no seio familiar. De acordo com uma investigação do New York Times , as alegações de pedofilia contra o pai foram determinantes para que o dono da Tesla e da SpaceX se afastasse dele.

Errol Musk tem pelo menos nove filhos e enteados e foi casado com três mulheres diferentes. É retratado como tendo um domínio e controlo sobre grande parte da família.

Elon Musk viu-se assim envolvido numa “dolorosa saga multigeracional de três décadas” que continua a persegui-lo, descreve o jornal norte-americano, que dá conta de acusações de abuso a Errol Musk a envolver cinco dos seus filhos e enteados, na África do Sul, país de onde a família é originária, e na Califórnia.

Na base da investigação jornalística estão registos policiais e judiciais, correspondência pessoal, relatos de assistentes sociais e entrevistas com familiares.

A primeira acusação contra Errol Musk, que hoje tem 79 anos, surgiu em 1993, com uma das suas enteadas, então com quatro anos, a contar a familiares que ele lhe tinha tocado na casa de família.

Alguns familiares acusaram ainda o pai do multimilionário de abusar de duas das suas filhas e de um enteado. Recentemente, em 2023, familiares e uma assistente social tentaram intervir depois de o seu filho, então com 5 anos, ter dito que o pai o tinha apalpado.

Familiares enviaram carta a pedir ajuda a Elon Musk em 2010

As alegações contra o patriarca geraram desentendimentos dentro da família, com vários familiares a recorrer a Elon Musk para intervir. O New York Times teve acesso a uma carta que um familiar escreveu ao dono da Tesla em 2010, em que detalhava algumas das acusações, pedindo-lhe que ajudasse a resolver a questão.

“Precisamos muito dos seus conselhos, ajuda e orientação nestas questões, porque vemos estas crianças a sofrer diariamente”, lê-se na carta de cinco páginas.

De acordo com o mesmo jornal, não foi possível verificar se Elon Musk leu a carta, mas um assistente do bilionário enviou uma mensagem a um familiar pouco depois de esta lhe ter sido enviada. Além disso, terá prestado apoio financeiro a vários membros da família, com destaque para os irmãos do terceiro casamento do pai com Heide-Mari Bezuidenhout, 19 anos mais nova. Chegou até a tentar manter estes familiares em específico na Califórnia, onde estariam separados do patriarca.

Foram abertas três investigações policiais distintas relativas às acusações contra Errol Musk. Duas delas foram encerradas, mas o jornal não descobriu o que aconteceu à terceira. O certo é que o acusado nunca foi condenado por qualquer crime. Elon Musk também não esteve envolvido nas investigações policiais na África do Sul.

Em resposta às perguntas do New York Times, Errol Musk afirmou que “as reportagens são falsas e absurdas ao extremo” e que as acusações foram inventadas por familiares que estavam a “induzir as crianças a dizer mentiras”, bem como a tentar extorquir dinheiro do filho mais velho, Elon Musk, com quem alega ter uma “boa relação”.

Já Elon Musk e o seu advogado pessoal não responderam aos pedidos de comentário do jornal. Em 2017, o bilionário chorou ao dizer à revista Rolling Stone que o pai tinha feito “quase todas as coisas más que se possa imaginar”. Na sua biografia autorizada, publicada em 2023, garantiu que não fala com o pai, afirmação que tem vindo a repetir publicamente e que contraria a versão de Errol.