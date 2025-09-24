Mariana Mortágua denuncia cinco novos ataques de drones a flotilha humanitária durante a noite. "Ouvimos um barulho, uma explosão"

Além da deputada, que recentemente pediu suspensão das funções na Assembleia da República, seguem na flotilha os portugueses Miguel Duarte e Sofia Aparício. A 9 de setembro, o ativista português estava num dos barcos que foi atingido por drones: “Eu estava no convés de um dos navios que fazem parte da ‘Global Sumud Flotilla’ [GSF] para Gaza, quando ouvi o som de um drone que se aproximava da parte de trás do navio. Levantei-me, saí debaixo da cobertura onde me encontrava e vi um drone exatamente por cima da minha cabeça”, contou ao Observador.

Também a líder política chegou a descrever esse primeiro ataque. “Foi durante a madrugada que fomos informados deste ataque. Na prática, é um drone que se aproxima e que lança um dispositivo incendiário, que causa um incêndio no navio, que foi controlado. Poderia ter tido consequências mais graves. (…) O importante neste momento é deixar muito claro que neste navio se encontram apenas civis e ajuda humanitária, absolutamente mais nada, e que este navio tem bandeira portuguesa e tem um cidadão português a bordo”.

Esta quarta-feira, Mariana Mortágua enfatizou que “qualquer ataque que seja feito a este navio em águas internacionais é, em si, uma violação da lei internacional”. “Estamos bem, mas registamos os sucessivos ataques desta noite”.