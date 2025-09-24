Numa parede da Casa Branca, a administração Trump montou um “Corredor da Fama Presidencial”, com os retratos de todos os Presidentes dos Estados Unidos, menos um. Em vez do retrato de Joe Biden, a imagem na moldura dourada é de uma caneta automática, cujo uso pelo ex-Presidente tem estado no cerne de várias críticas e alegações vindas do próprio Donald Trump.

Num vídeo publicado por Margo Martin, adjunta do conselheiro de comunicação de Trump, vê-se uma parede decorada com molduras douradas com retratos dos antecessores do atual líder, incluindo democratas críticos dele como Bill Clinton ou mesmo Barack Obama. Porém, a assessora pede para “esperar” com o emoji de uma caneta, antecipando o que viria a ser revelado.

Quando a câmara mostra onde estaria Joe Biden — ensanduichado entre duas fotos de Donald Trump — vê-se, não o seu rosto, mas uma representação da caneta automática a reproduzir a assinatura do ex-Presidente: “J. R. Biden Jr.”

The Presidential Walk of Fame has arrived on the West Wing Colonnade Wait for it… ????️???? pic.twitter.com/ApWfdxfFQa — Margo Martin (@MargoMartin47) September 24, 2025

Questionado pela NBC News, um alto funcionário da Casa Branca confirmou que todos os Presidentes seriam representados, mas não elaborou sobre o porquê desta escolha. O gabinete de Joe Biden também foi contactado pela televisão, mas ainda não obteve resposta.

Porém, esta escolha não é mais do que o cumprimento de uma promessa de Trump do início deste mês. Numa entrevista ao órgão de comunicação social The Daily Caller , o Presidente dos Estados Unidos tinha dito que iria construir este “Corredor da Fama” e, quando questionado se Joe Biden também iria ser colocado nas molduras douradas, Trump respondeu: “Vamos pôr uma foto da caneta automática“.

“Ele não ganhou a corrida [presidencial]”, insistiu novamente Trump, voltando a dizer que “perdeu redondamente” e que “foi um péssimo Presidente”.

O uso de uma caneta automática é uma das várias acusações de Donald Trump a Joe Biden, chegando a dizer na Truth Social que os perdões assinados com ela antes de sair do cargo em janeiro de 2025 eram “inválidos” e que era usado para “ocultar o declínio cognitivo” do antecessor.

Em resposta a estas críticas, Biden admitiu que usou e autorizou o uso da caneta automática em documentos tais como os perdões que emitiu mas, numa entrevista ao New York Times, assegurou: “Eu tomei todas as decisões“.