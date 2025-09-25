O ex-Presidente do Maláui Peter Mutharika foi declarado vencedor das eleições presidenciais realizadas no passado dia 16, derrotando o atual chefe de Estado, Lazarus Chakwera, segundo os resultados oficiais anunciados esta quarta-feira pela Comissão Eleitoral do país .

Peter Mutharika obteve 56,8% dos votos, à frente de Chakwera, que garantiu 33%, disse a presidente da comissão, Annabel Mtalimanja, no Centro de Convenções Internacional de Bingu, na capital do Maláui, Lilongwe, afirmando que “as eleições presidenciais foram livres e justas”.

O ex-Presidente, do Partido Democrático Progressista (DPP), evitará uma segunda volta , já que, segundo a legislação do país, um candidato precisa obter mais de 50% dos votos para vencer na primeira volta.

Lazrus Chakwera, do Partido do Congresso do Maláui (MCP), admitiu esta quarta-feira a derrota quando ainda decorria a contagem final, afirmando que o seu rival tinha uma “vantagem insuperável” na corrida presidencial.

“Há alguns minutos telefonei ao professor Mutharika para lhe desejar sorte”, disse Chakwera, horas antes de a autoridade eleitoral divulgar os resultados finais da eleição, que também elegerá parlamentares e autoridades locais.

A economia moribunda, assolada pela carência, escassez de divisas e inflação, dominou a eleição no país, onde cerca de 70% dos 21 milhões de habitantes vivem com menos de 2,15 dólares (cerca de 1,82 euros) por dia, segundo o Banco Mundial.

Durante o mandato de Chakwera, os custos dispararam neste país rural e dependente da agricultura, com a inflação a atingir os 33% e o aumento dos preços dos alimentos básicos, como o milho, e dos fertilizantes.