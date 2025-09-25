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O avistamento de drones esta quarta-feira levou ao fecho, durante três horas, do aeroporto civil e militar de Aalborg, cidade no norte da Dinamarca. O encerramento ocorreu dois dias após avistamentos de aeronaves semelhantes terem fechado o aeroporto da capital de Copenhaga por várias horas.

As autoridades dinamarquesas anunciaram que o aeroporto de Billund, o segundo maior da Dinamarca, também fechou, mas apenas por uma hora. Os dois aeroportos reabriram esta quinta-feira de manhã. De acordo com a Reuters, foram ainda avistados drones em outros aeroportos da região da Jutlândia: Esbjerg, Sonderborg e a base aérea de Skrydstrup, onde estão estacionados os caças F-16 e F-35 da Dinamarca.

O encerramento do aeroporto de Aalborg foi confirmado pela polícia regional da Jutlândia do Norte na rede social X, que confirmou terem sido “observados drones” perto desse aeroporto, tendo sido fechado “o espaço aéreo”.

Der er observeret droner i nærheden af Aalborg Lufthavn og luftrummet er lukket. Politiet er tilstede og undersøger nærmere. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) September 24, 2025

Numa conferência de imprensa, o chefe da polícia nacional dinamarquesa, Thorkild Fogde, revelou que “o padrão” dos drones avistados perto do aeroporto de Aalborg é “semelhante” ao que foi visto em Copenhaga na segunda-feira. “Os drones são muito visíveis e voam com as luzes acesas em algumas situações”, disse, citado pelo jornal Politiken.

Jesper Bøjgaard, inspetor da polícia da Jutlândia do Norte, disse na quarta-feira não saber qual era a origem mas disse que, se possível, os drones seriam “derrubados”. A vontade de derrubar estes drones foi partilhada pelo diretor nacional da polícia, que sublinhou que esse era o “objetivo claro” das autoridades.

Já o chefe da polícia da capital Copenhaga, Jens Jespersen, que estava presente na conferência com o diretor nacional, sublinhou que “não há nada que indique” que se tenham tratado de drones particulares, que garantiu serem facilmente rastreáveis.

Na conferência da polícia regional, o inspetor Bøjgaard sublinhou ainda que não havia perigo para os residentes na área. Segundo as autoridades, citadas pela DR, quatro aviões que iriam aterrar no aeroporto já foram desviados.

Avistamentos em mais aeroportos da Dinamarca

A polícia da região da Jutlândia do Sul também informou que drones foram observados noutros aeroportos dinamarqueses, situando-os na rede social X “perto dos aeroportos de Esbjerg, Sønderborg e Skrydstrup”, todos nessa região central do país.

“Estamos no local e a tentar verificar as observações e documentar os incidentes. Não temos mais informações neste momento, mas atualizaremos aqui quando houver novidades”, continuou.