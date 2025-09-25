Um homem e uma mulher foram detidos em Setúbal por suspeitas de maltratarem um idoso de 72 anos, que foi encontrado por uma técnica social com hematomas no corpo, desnutrido e desidratado, revelou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ de Setúbal refere que os dois detidos, que vivem em união de facto, estão indiciados pelos crimes de violência doméstica, tráfico de droga e detenção de arma proibida.

O alerta, de acordo com a PJ, foi dado por uma técnica social que, no âmbito da sua atividade profissional, se deslocou a casa da vítima em Setúbal, em 12 de setembro, e encontrou o idoso com “diversos hematomas no corpo, além de se encontrar subnutrido e desidratado, sendo, ainda, evidente a falta de higiene”.

A PJ adianta também que o idoso foi imediatamente encaminhado para uma unidade hospitalar, onde ficou internado.

“As diligências realizadas permitiram apurar que a responsabilidade de cuidar do idoso estaria atribuída à sua sobrinha, sendo esta a cuidadora informal e recebendo como tal. Apurou-se, ainda, existir uma procuração em nome da cuidadora, para gerir as contas bancárias do idoso”, acrescenta a PJ na nota.

Na residência da vítima, a PJ apreendeu droga e uma arma de fogo proibida, “tipo revólver”.

Os dois detidos, que estão referenciados pela prática de outros crimes, nomeadamente furto e ofensas à integridade física, deverão ser esta quinta-feira presentes a tribunal para aplicação de eventuais medidas de coação, indica ainda a PJ.