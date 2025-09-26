Miliares da GNR afetos ao Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) detiveram um homem de 52 anos por violência doméstica, no concelho de Mogadouro, foi esta quinta-feira divulgado.

“No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito exercia violência física e psicológica contra a vítima, sua ex-companheira de 50 anos”, indicou a esta força policial.

Segundo a GNR, a detenção ocorreu na passada segunda-feira, quando foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária e uma busca em veículo, tendo igualmente sido apreendida uma caçadeira e uma munição.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Mogadouro, tendo-lhe sido decretadas como medidas de coação: a proibição de se aproximar da vítima, num raio de 300 metros, da sua residência atual ou de qualquer outra que venha a habitar, bem como do seu local de trabalho, sendo esta medida controlada por pulseira eletrónica.

A estas medidas acresce a proibição de contactar a vítima por qualquer meio e obrigação de apresentações semanais no posto policial da área de residência.

A violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.