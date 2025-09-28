Mudou o órgão, mudou o meio. À mesma hora que os vários candidatos à liderança do Benfica aceitavam os convites para estarem presentes em entrevistas em canais televisivos (e foram cinco que o fizeram), o atual presidente dos encarnados, Rui Costa, dava uma entrevista ao jornal desportivo Record que será publicada esta segunda-feira. No entanto, entre o que se passou entre Assembleias Gerais no Pavilhão da Luz e mais uma sondagem que colocava Noronha Lopes à frente das preferências dos benfiquistas, a lista do líder do conjunto da Luz não quis deixar passar o momento para reagir em comunicado. E, mais do que nunca, visou em específico uma candidatura rival sem falar em nomes mas apontando a… Noronha Lopes.

“O que se passou ontem [sábado] na Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica envergonha o nosso clube. Não foi obra do acaso. Foi uma manobra orquestrada, planeada e executada por uma candidatura que procura transformar o Benfica numa arena de insultos, mentiras e agressões à dignidade das pessoas. Não aceitaremos que a honra e a honestidade de quem dá a cara pelo Benfica sejam pisadas por quem apenas sabe recorrer à difamação”, começou por referir a candidatura de Rui Costa em comunicado.

“Os benfiquistas têm de saber: há uma candidatura que manipula sondagens, que manipula a campanha eleitoral com voluntários plantados a falar para as televisões à porta do Estádio da Luz e dos estádios onde o Benfica joga, que manipula Assembleias Gerais, que apupa e assobia os sócios que vêm de longe manifestar as legítimas preocupações daqueles que não moram em Lisboa ou em Portugal, que chumba contas com 30 milhões de lucro e depois encurrala o clube numa solução que o obrigará a gastar milhões de euros para assegurar o direito de voto a muitos mas não a todos”, prosseguiu, visando João Noronha Lopes.

“É uma estratégia ensaiada, repetida e indigna de quem quer liderar o Sport Lisboa e Benfica. É preciso dizê-lo: essa mesma candidatura quer impedir os sócios de votar. Quer ganhar na secretaria, não nas urnas. Invoca falsas bandeiras de ‘transparência’ para tentar calar o voto da maioria. Nem eleições em dia de jogo aceitam! Porquê? De que têm medo? Do voto livre e soberano dos Benfiquistas que, em massa, sempre disseram presente quando chamados a decidir”, prosseguiu o atual líder do conjunto encarnado.

“O Benfica não é um exclusivo de alguns privilegiados de Lisboa que se acham uma elite acima dos sócios. O Benfica é de todos – do norte e do sul, do litoral e do interior, das grandes cidades às aldeias mais remotas, dos Benfiquistas espalhados por Portugal e pelo mundo. Ninguém nos dividirá. A candidatura de Rui Costa diz basta a estas manobras vergonhosas. Não temos medo do povo benfiquista, nós respeitamos todos os benfiquistas. Não temos medo da democracia. Pelo contrário: exigimos que sejam todos os sócios a escolher o futuro do Benfica. E lutaremos até ao fim para garantir que o voto de cada um vale tanto quanto o voto de todos. O Benfica é dos sócios. Todos. Só o Benfica importa”, concluiu a lista de Rui Costa.