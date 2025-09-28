Mudou o órgão, mudou o meio. À mesma hora que os vários candidatos à liderança do Benfica aceitavam os convites para estarem presentes em entrevistas em canais televisivos (e foram cinco que o fizeram), o atual presidente dos encarnados, Rui Costa, dava uma entrevista ao jornal desportivo Record que será publicada esta segunda-feira. No entanto, entre o que se passou entre Assembleias Gerais no Pavilhão da Luz e mais uma sondagem que colocava Noronha Lopes à frente das preferências dos benfiquistas, a lista do líder do conjunto da Luz não quis deixar passar o momento para reagir em comunicado. E, mais do que nunca, visou em específico uma candidatura rival sem falar em nomes mas apontando a… Noronha Lopes.
Um dia, dois chumbos, vários momentos de tensão e 28 dias até às eleições que prometem ser longos: o resumo das AG do Benfica
“O que se passou ontem [sábado] na Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica envergonha o nosso clube. Não foi obra do acaso. Foi uma manobra orquestrada, planeada e executada por uma candidatura que procura transformar o Benfica numa arena de insultos, mentiras e agressões à dignidade das pessoas. Não aceitaremos que a honra e a honestidade de quem dá a cara pelo Benfica sejam pisadas por quem apenas sabe recorrer à difamação”, começou por referir a candidatura de Rui Costa em comunicado.
“Os benfiquistas têm de saber: há uma candidatura que manipula sondagens, que manipula a campanha eleitoral com voluntários plantados a falar para as televisões à porta do Estádio da Luz e dos estádios onde o Benfica joga, que manipula Assembleias Gerais, que apupa e assobia os sócios que vêm de longe manifestar as legítimas preocupações daqueles que não moram em Lisboa ou em Portugal, que chumba contas com 30 milhões de lucro e depois encurrala o clube numa solução que o obrigará a gastar milhões de euros para assegurar o direito de voto a muitos mas não a todos”, prosseguiu, visando João Noronha Lopes.
“É uma estratégia ensaiada, repetida e indigna de quem quer liderar o Sport Lisboa e Benfica. É preciso dizê-lo: essa mesma candidatura quer impedir os sócios de votar. Quer ganhar na secretaria, não nas urnas. Invoca falsas bandeiras de ‘transparência’ para tentar calar o voto da maioria. Nem eleições em dia de jogo aceitam! Porquê? De que têm medo? Do voto livre e soberano dos Benfiquistas que, em massa, sempre disseram presente quando chamados a decidir”, prosseguiu o atual líder do conjunto encarnado.
“O Benfica não é um exclusivo de alguns privilegiados de Lisboa que se acham uma elite acima dos sócios. O Benfica é de todos – do norte e do sul, do litoral e do interior, das grandes cidades às aldeias mais remotas, dos Benfiquistas espalhados por Portugal e pelo mundo. Ninguém nos dividirá. A candidatura de Rui Costa diz basta a estas manobras vergonhosas. Não temos medo do povo benfiquista, nós respeitamos todos os benfiquistas. Não temos medo da democracia. Pelo contrário: exigimos que sejam todos os sócios a escolher o futuro do Benfica. E lutaremos até ao fim para garantir que o voto de cada um vale tanto quanto o voto de todos. O Benfica é dos sócios. Todos. Só o Benfica importa”, concluiu a lista de Rui Costa.