Na sequência das autárquicas de 12 de outubro, em 70 municípios serão repostas 302 das freguesias que foram agregadas ou extintas pela reforma administrativa de 2013, com os mesmos limites territoriais e denominação que tinham até então.

O processo aprovou 135 pedidos de reversão de uniões de freguesias, incluindo também a reposição de freguesias que tinham sido extintas, como a de Brenha, na Figueira da Foz, e a de Bicos, em Odemira.

O diploma para a reversão destas freguesias foi publicado em março e deveu-se a um mecanismo especial, simplificado e transitório de criação de freguesias, inscrito no Regime Jurídico de Criação, Modificação ou Extinção de Freguesias, de 2021, especificamente destinado a freguesias agregadas em 2013 que pretendessem separar-se.

A reversão da agregação ou extinção destas freguesias tem exigido, nos últimos meses, um trabalho de preparação por comissões de extinção das atuais uniões de freguesia (uma comissão por cada união de freguesia) e por comissões de instalação (uma por cada uma) das novas autarquias.

Segundo o diploma, os executivos atualmente em exercício nas juntas de freguesia manter-se-ão em funções até à instalação dos órgãos resultantes das próximas eleições.

Para o eleitor, segundo a CNE, a alteração não implica grandes mudanças: nos boletins de voto deverá aparecer a denominação da freguesia a repor e os locais de voto de eleições anteriores permanecerão os mesmos, “salvo se houver fundamento que justifique qualquer alteração”.

Em 2013, numa reforma por imposição da troika, que deixou de fora as regiões autónomas, Portugal reduziu 1.168 juntas de freguesias, de 4.259 para as atuais 3.091 (a que acresce o caso particular do Corvo, nos Açores, o único concelho do país que não tem uma junta de freguesia, sendo as atribuições desta desempenhadas pela Câmara Municipal).

Com a reposição, Portugal passa a ter 3.258 juntas de freguesia.

Esta é a lista das freguesias que vão ser repostas na situação em que estavam antes da reforma administrativa de 2013:

Distrito de Aveiro:

Município de Águeda:

— Freguesia de Águeda

Freguesia de Borralha

Freguesia de Barrô

Freguesia de Aguada de Baixo

Freguesia de Belazaima do Chão

Freguesia de Castanheira do Vouga

Freguesia de Agadão

Município de Castelo de Paiva:

Freguesia de Sobrado

Freguesia de Bairros

Freguesia de Raiva

Freguesia de Pedorido

Freguesia de Paraíso

Município de Espinho:

Freguesia de Anta

Freguesia de Guetim

Município de Estarreja:

Freguesia de Beduído

Freguesia de Veiros

Município de Mealhada:

Freguesia de Mealhada

Freguesia de Ventosa do Bairro

Freguesia de Antes

Município de Oliveira de Azeméis:

Freguesia de Nogueira do Cravo

Freguesia de Pindelo

Município de Ovar:

Freguesia de Ovar

Freguesia de São João

Freguesia de Arada

Freguesia de São Vicente de Pereira Jusã.

Município de Santa Maria da Feira:

Freguesia de São Miguel de Souto

Freguesia de Mosteirô

Freguesia de Lobão

Freguesia de Gião

Freguesia de Louredo

Freguesia de Guisande

Freguesia de Caldas de São Jorge

Freguesia de Pigeiros

Freguesia de Canedo

Freguesia de Vale

Freguesia de Vila Maior

Município de Sever do Vouga:

Freguesia de Silva Escura

Freguesia de Dornelas

Freguesia de Cedrim

Freguesia Paradela

Município de Vagos:

Freguesia de Ponte de Vagos

Freguesia de Santa Catarina

Freguesia de Vagos

Freguesia de Santo António

Freguesia de Fonte de Angeão

Freguesia de Covão do Lobo

Distrito de Beja:

Município de Aljustrel:

Freguesia de Aljustrel;

Freguesia de Rio de Moinhos

Município de Almodôvar:

Freguesia de Almodôvar

Freguesia de Senhora da Graça dos Padrões

Freguesia de Santa-Clara-a-Nova

Freguesia de Gomes Aires

Município de Ferreira do Alentejo:

Freguesia de Alfundão

Freguesia de Peroguarda

Freguesia de Ferreira do Alentejo

Freguesia de Canhestros

Município de Moura:

Freguesia de Safara

Freguesia de Santo Aleixo da Restauração

Município de Odemira:

Freguesia de Colos (cede território para repor a extinta freguesia de Bicos)

Freguesia de Vale de Santiago (cede território para repor a extinta freguesia de Bicos)

Freguesia de Bicos

Município de Ourique:

Freguesia de Garvão

Freguesia de Santa Luzia

Município de Serpa:

Freguesia de Vila Nova de São Bento

Freguesia de Vale de Vargo

Distrito de Braga:

Barcelos:

Freguesia de Silveiros

Freguesia de Rio Covo (Santa Eulália)

Freguesia de Barcelos

Freguesia de Vila Boa

Freguesia de Vila Frescainha (São Martinho)

Freguesia de Vila Frescainha (São Pedro)

Município de Cabeceiras de Basto:

Freguesia de Refojos de Basto

Freguesia de Outeiro

Freguesia de Painzela

Município de Esposende:

Freguesia de Apúlia

Freguesia de Fão

Freguesia de Belinho

Freguesia de Mar

Freguesia de Esposende

Freguesia de Marinhas

Freguesia de Gandra

Freguesia de Palmeira de Faro

Freguesia de Curvos

Município de Vila Nova de Famalicão:

Freguesia de Ruivães

Freguesia de Novais

Freguesia de Gondifelos

Freguesia de Cavalões

Freguesia de Outiz

Freguesia de Esmeriz

Freguesia de Cabeçudos

Freguesia de Ávidos

Freguesia de Lagoa

Município de Guimarães:

Freguesia de Prazins Santo Tirso

Freguesia de Corvite

Freguesia de Tabuadelo

Freguesia de São Faustino

Freguesia de Airão (Santa Maria)

Freguesia de Airão São João

Freguesia de Vermil

Freguesia de Conde

Freguesia de Gandarela

Freguesia de Sande (Vila Nova)

Freguesia de Sande (São Clemente)

Freguesia de Serzedo

Freguesia de Calvos

Município de Vizela:

Freguesia de Tagilde

Freguesia de Vizela (São Paio)

Distrito de Castelo Branco:

Município de Belmonte:

Freguesia de Belmonte

Freguesia de Colmeal da Torre

Município de Castelo Branco:

Freguesia de Escalos de Baixo

Freguesia de Mata

Freguesia de Escalos de Cima

Freguesia de Lousa

Freguesia de Ninho do Açor

Freguesia de Sobral do Campo

Município de Covilhã:

Freguesia de Cantar-Galo

Freguesia de Vila do Carvalho

Freguesia de Barco

Freguesia de Coutada

Freguesia de Peso

Freguesia de Vales do Rio

Freguesia de Casegas

Freguesia de Ourondo

Distrito de Coimbra:

Município de Cantanhede:

Freguesia de Cantanhede

Freguesia de Pocariça

Município da Figueira da Foz:

Freguesia de Ferreira-a-Nova

Freguesia de Santana

Freguesia de Buarcos

Freguesia de São Julião

Freguesia de Alhadas (cede território para repor a extinta freguesia de Brenha)

Freguesia de Brenha

Município de Lousã:

Freguesia de Lousã

Freguesia de Vilarinho

Município de Oliveira do Hospital:

Freguesia de Ervedal

Freguesia de Vila Franca da Beira

Distrito de Évora:

Município de Arraiolos:

Freguesia de Gafanhoeira (São Pedro)

Freguesia de Sabugueiro

Município de Montemor-o-Novo:

Freguesia de Cortiçadas de Lavre

Freguesia de Lavre

Freguesia de Nossa Senhora da Vila

Freguesia de Nossa Senhora do Bispo

Freguesia de Silveiras

Município de Portel:

Freguesia de Amieira

Freguesia de Alqueva

Freguesia de São Bartolomeu do Outeiro

Freguesia de Oriola

Distrito de Faro:

Município de Faro:

Freguesia de Conceição

Freguesia de Estoi

Município de Lagos:

Freguesia de Bensafrim

Freguesia de Barão de São João

Município de Loulé:

Freguesia de Querença

Freguesia de Tôr

Freguesia de Benafim

Município de Olhão:

Freguesia de Moncarapacho

Freguesia de Fuseta

Município de Silves:

Freguesia de Alcantarilha

Freguesia de Pera

Freguesia de Algoz

Freguesia de Tunes

Município de Tavira:

Freguesia de Conceição

Freguesia de Cabanas de Tavira

Freguesia de Luz de Tavira

Freguesia de Santo Estêvão

Distrito da Guarda:

Município de Seia:

Freguesia de Seia

Freguesia de São Romão

Freguesia de Lapa dos Dinheiros

Freguesia de Santa Marinha

Freguesia de São Martinho

Distrito de Leiria:

Município de Leiria:

Freguesia de Souto da Carpalhosa

Freguesia de Ortigosa

Freguesia de Monte Redondo

Freguesia de Carreira

Município de Pombal:

Freguesia de Santiago de Litém

Freguesia de São Simão de Litém

Freguesia de Albergaria dos Doze

Freguesia de Guia

Freguesia de Ilha

Freguesia de Mata Mourisca

Distrito de Lisboa:

Município de Lourinhã:

Freguesia de Lourinhã

Freguesia de Atalaia

Município de Sintra:

Freguesia de Almargem do Bispo

Freguesia de Pêro Pinheiro

Freguesia de Montelavar

Freguesia de São João das Lampas

Freguesia de Terrugem

Freguesia de Queluz

Freguesia de Belas

Município de Torres Vedras:

Freguesia de Dois Portos

Freguesia de Runa

Freguesia de A dos Cunhados

Freguesia de Maceira

Distrito de Portalegre:

Município de Elvas:

Freguesia de Terrugem

Freguesia de Vila Boim

Município de Ponte de Sor:

Freguesia de Ponte de Sor

Freguesia de Tramaga

Freguesia de Vale de Açor

Distrito do Porto:

Município de Lousada:

Freguesia de Lustosa

Freguesia de Barrosas (Santo Estêvão)

Município de Marco de Canaveses:

Freguesia de Penha Longa

Freguesia de Paços de Gaiolo

Município de Matosinhos:

Freguesia de São Mamede de Infesta

Freguesia da Senhora da Hora

Freguesia de Matosinhos

Freguesia de Leça da Palmeira

Freguesia de Perafita

Freguesia de Lavra

Freguesia de Santa Cruz do Bispo

Freguesia de Custoias

Freguesia de Leça do Balio

Freguesia de Guifões

Município de Paços de Ferreira:

Freguesia de Sanfins de Ferreira

Freguesia de Lamoso

Freguesia de Codessos

Freguesia de Frazão

Freguesia de Arreigada

Freguesia de Paços de Ferreira

Freguesia de Modelos

Município de Póvoa de Varzim:

Freguesia de Aguçadoura

Freguesia de Navais

Freguesia de Póvoa de Varzim

Freguesia de Beiriz

Freguesia de Argivai

Freguesia de Aver-o-Mar

Freguesia de Amorim

Freguesia de Terroso

Município de Trofa:

Freguesia de Alvarelhos

Freguesia de Guidões

Município de Valongo:

Freguesia de Campo

Freguesia de Sobrado

Município de Vila do Conde:

Freguesia de Rio Mau

Freguesia de Arcos

Freguesia de Retorta

Freguesia de Tougues

Freguesia de Malta

Freguesia de Canidelo

Freguesia de Fornelo

Freguesia de Vairão

Município de Vila Nova de Gaia:

– Freguesia de Serzedo

– Freguesia de Perosinho

– Freguesia de Gulpilhares

– Freguesia de Valadares

– Freguesia de Santa Marinha

– Freguesia de São Pedro da Afurada

– Freguesia de Mafamude

– Freguesia de Vilar do Paraíso

– Freguesia de Pedroso

– Freguesia de Seixezelo

– Freguesia de Sandim

– Freguesia de Olival

– Freguesia de Lever

– Freguesia de Crestuma

– Freguesia de Grijó

– Freguesia de Sermonde

Distrito de Santarém:

Município de Coruche:

Freguesia de Coruche

Freguesia de Fajarda

Freguesia de Erra

Município de Ourém:

Freguesia de Matas

Freguesia de Cercal

Freguesia de Rio de Couros

Freguesia de Casal dos Bernardos

Freguesia de Gondemaria

Freguesia de Olival

Município de Salvaterra de Magos:

Freguesia de Salvaterra de Magos

Freguesia de Foros de Salvaterra

Freguesia de Glória do Ribatejo

Freguesia de Granho

Município de Santarém:

Freguesia de São Vicente do Paul

Freguesia de Vale de Figueira

Município de Tomar:

Freguesia de Serra

Freguesia de Junceira

Distrito de Setúbal:

Município de Alcácer do Sal:

— Freguesia de Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo);

Freguesia de Alcácer do Sal (Santiago);

Freguesia de Santa Susana

Município de Santiago do Cacém:

Freguesia de São Domingos

Freguesia de Vale de Água

Município de Seixal:

Freguesia de Seixal

Freguesia de Arrentela

Freguesia de Paio Pires

Distrito de Viana do Castelo:

Município de Ponte de Lima:

Freguesia de Gaifar

Freguesia de Sandiães

Freguesia de Vilar das Almas

Município de Viana do Castelo:

Freguesia de Barroselas

Freguesia de Carvoeiro

Freguesia de Mazarefes

Freguesia de Vila Fria

Freguesia de Cardielos

Freguesia de Serreleis

Distrito de Vila Real:

Município de Peso da Régua:

Freguesia de Poiares

Freguesia de Canelas

Município de Santa Marta de Penaguião:

Freguesia de Lobrigos (São Miguel)

Freguesia de Lobrigos (São João Baptista)

Freguesia de Sanhoane

Distrito de Viseu:

Município de Tarouca:

Freguesia de Gouviães

Freguesia de Ucanha

Freguesia de Tarouca

Freguesia de Dálvares

Município de Tondela:

Freguesia de Vilar de Besteiros

Freguesia de Mosteiro de Fráguas

Freguesia de Barreiro de Besteiros

Freguesia de Tourigo