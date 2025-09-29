De forma natural e tal como acontece com todas as áreas da sociedade, o século XXI trouxe ao futebol um salto em modernidade, evolução tecnológica e adaptações práticas das mudanças de pensamentos, paradigmas e hábitos. Nesse sentido, também os treinadores têm procurado soluções que vão bem além do 4x4x2, das palestras motivacionais ou do estudo do adversário — e Mikel Arteta tem sido um verdadeiro pioneiro.

O treinador do Arsenal nunca escondeu que está constantemente em busca de novas e refrescantes maneiras de preparar e motivar a equipa e bebe muito do que é feito noutras modalidades. É amigo próximo de Steve Kerr, mítico treinador dos Golden State Warriors com quem foi quatro vezes campeão na NBA que como jogador foi colega de equipa de Michael Jordan nos Chicago Bulls, e ambos estão inseridos num grupo de WhatsApp que inclui vários técnicos de várias nacionalidades e vários desportos — como Eddie Jones, antigo selecionador de râguebi do Japão, de Inglaterra e da Austrália, Matt LaFleur, que orienta os Green Bay Packers da NFL, e também George Karl, que treinou várias equipas da NBA e como jogador entrou no Hall of Fame.

???? ???????????????? ????????: Mikel Arteta plans to invite a team of RAF fighter pilots to Arsenal in order to improve how he speaks to his players, as per Telegraph. This is part of his plans aside the light bulb theory and loud music in training. pic.twitter.com/QBIN01pNHZ — The Touchline | ???? (@TouchlineX) September 29, 2025

Ora, foi precisamente no âmbito dessa amizade com Steve Kerr e durante uma conversa entre os dois no evento Lead Better, Live Better Summit, que decorreu em Londres, que Mikel Arteta revelou o próximo passo que vai dar para melhorar a comunicação com os jogadores: convidar pilotos da Força Aérea inglesa para avaliarem a forma como fala com a equipa e como a equipa responde e corresponde e indicarem o que podem fazer de diferente.

“Temos de estar em constante melhoria. Posso acordar um dia e dizer ‘o meu processo do dia de jogo não é bom o suficiente’. A forma como comunico com os jogadores, desde a forma como nós treinadores comunicamos à forma como comunicamos com os analistas e a maneira como a mensagem é recebida. Quem são os melhores a fazer isto? Os pilotos da Força Aérea, por exemplo. Vou falar com eles sobre a forma como comunicam, porque é vida ou morte. Tenho a certeza de que não usam 20 frases ou 20 palavras se puderem usar só uma palavra. Não dizem ‘o vento está a vir deste lado, tens de virar à esquerda’, porque ‘boom’, estás morto. Por isso, será uma palavra”, começou por explicar o treinador espanhol.

Mais à frente, Arteta garantiu que não terá qualquer problema em ser criticado. “Quero saber como é que se faz, o quão específicos podemos ser, o quão claros podemos ser. Quero trazer os pilotos e pedir-lhes que analisem o nosso processo durante três dias. Como comunicamos, como aplicamos estas coisas no treino. Quero melhorar neste aspeto. E temos de ser vulneráveis, eles têm de nos dizer ‘vocês são péssimos a fazer isto, precisam de melhorar’. Temos de perceber estas pessoas, como pensam, como operam, como é que isto tudo se liga à Fórmula 1″, acrescentou.

How Mikel Arteta once prepared his Arsenal players for Anfield…#LIVARS pic.twitter.com/O74Uk2In1l — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) April 6, 2023

Na mesma conversa, o treinador do Arsenal contou ainda que tem adotado a estratégia de “starters” e “finishers” — algo como “os que começam” e “os que acabam” — para motivar os jogadores que não são titulares e saem do banco de suplentes com a capacidade de serem decisivos: algo que, aliás, foi também utilizado por Sarina Wiegman no recente Euro 2025 que Inglaterra venceu e que é um conselho explícito de Eddie Jones, que sempre o fez nas equipas de râguebi que orientou.

A introdução de pilotos da Força Aérea nos trabalhos diários do Arsenal, ainda assim, é só a mais recente das estratégias pouco ortodoxas de Mikel Arteta. O treinador já contratou carteiristas para estarem presentes nas refeições do plantel, para que os jogadores aprendam a estar sempre atentos e vigilantes, utilizou uma lâmpada no balneário para explicar como cada filamento tem de estar conectado, adotou um cão que vive no centro de treinos e que se chama Win e colocou “You’ll Never Walk Alone” a tocar nas colunas durante um treino antes de uma visita a Anfield para defrontar o Liverpool. Já esta temporada, pediu ao clube que retirasse a cobertura do túnel de acesso ao relvado do Emirates, para que os jogadores das duas equipas possam ouvir os adeptos da casa ainda antes de os verem.