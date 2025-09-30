Maddie. Christian Brückner pede fim da "caça às bruxas" e diz querer a sua "vida de volta" na primeira entrevista após ter saído da prisão

Christian Brückner, principal suspeito do rapto e morte de Madeleine McCann para as autoridades alemãs, deu a primeira entrevista desde a sua libertação da prisão onde cumpriu uma sentença de sete anos de prisão por violação de uma mulher norte-americana de 72 anos no Algarve.
O homem, que continua sob vigilância da polícia com uma pulseira eletrónica, falou à Sky News depois de ter viajado por várias horas até à cidade de Braunschweig para confrontar o procurador Hans Christian Wolters, que em 2022 disse à CMTV que tinham “a certeza” que Brückner é o “assassino de Maddie”.
“Quero que parem com esta caça às bruxas contra mim e que me devolvam a minha vida“, disse à televisão britânica. Apesar de já ter cumprido a pena, acrescentou, o alemão disse que “não se sente livre“.
“Tenho esta pulseira eletrónica no tornozelo e sou seguido pela polícia 24 horas por dia, sete dias por semana, por isso não me sinto livre“, disse ainda.
Sobre a tentativa de encontro com o procurador do seu caso e apesar da “recusa”, Brückner revelou ter dito ao seu representante que queria “a sua ajuda” para ter a “vida dele de volta”.
'I want to stop this witch hunt against me'
Speaking exclusively to Sky News, Christian B, a suspect in the Madeleine McCann case, says he doesn't 'feel free'. He was released from a rape sentence two weeks ago and denies wrongdoing.@skymartinbrunt ???? https://t.co/rJuOdZIwBW pic.twitter.com/hun1BhzTMn
— Sky News (@SkyNews) September 29, 2025
A verdade é que não é claro desde onde viajou Brückner até ao gabinete de Braunschweig. Originalmente, o suspeito tinha ficado alojado numa habitação das autoridades locais na cidade de Neumünster, no norte da Alemanha.
Porém, a sua morada foi exposta na Internet e pela comunicação social alemã, levando a protestos da população da cidade nas redes sociais e junto ao apartamento onde ele residia. Karin Mundt, representante autárquica do partido de extrema-direita Die Heimat (“A Pátria”, em alemão), criticou a presença do homem, apelando a que os locais se mantivessem vigilantes.
“É insustentável que os pais tenham de ter medo pelos seus filhos e assim por diante”, disse a representante.
A polícia acabou por retirar o suspeito da casa, não se sabendo onde está a residir neste momento.
“Estou a ser perseguido pela imprensa e a culpa é dele. Quero que ele assuma a responsabilidade“, continuou na entrevista à televisão britânica.
The freed suspect in the Madeleine McCann case, Christian B, has come out of hiding to confront the prosecutor who has accused him of the British toddler's murder. pic.twitter.com/IQb7vaMKRp
— Sky News (@SkyNews) September 29, 2025
Numa entrevista à revista alemã Stern no passado dia 19 de setembro, o advogado de Brückner, Friedrich Fülscher, com seu cliente, já tinha alegado que Wolters tinha alimentado uma “campanha mediática de pré-julgamento“.
“O Ministério Público afirmou publicamente estar certo de ter apanhado o culpado. Sem apresentar provas suficientes ou sequer permitir ao meu cliente consultar o processo. Considero isso altamente questionável do ponto de vista do Estado de direito“, afirmou, acrescentando que a situação tornou “impossível” a “reabilitação” de Christian Brückner.
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