Maddie. Christian Brückner pede fim da "caça às bruxas" e diz querer a sua "vida de volta" na primeira entrevista após ter saído da prisão

Christian Brückner, principal suspeito do rapto e morte de Madeleine McCann para as autoridades alemãs, deu a primeira entrevista desde a sua libertação da prisão onde cumpriu uma sentença de sete anos de prisão por violação de uma mulher norte-americana de 72 anos no Algarve.

O homem, que continua sob vigilância da polícia com uma pulseira eletrónica, falou à Sky News depois de ter viajado por várias horas até à cidade de Braunschweig para confrontar o procurador Hans Christian Wolters, que em 2022 disse à CMTV que tinham “a certeza” que Brückner é o “assassino de Maddie”.

“Quero que parem com esta caça às bruxas contra mim e que me devolvam a minha vida“, disse à televisão britânica. Apesar de já ter cumprido a pena, acrescentou, o alemão disse que “não se sente livre“.

“Tenho esta pulseira eletrónica no tornozelo e sou seguido pela polícia 24 horas por dia, sete dias por semana, por isso não me sinto livre“, disse ainda.

Sobre a tentativa de encontro com o procurador do seu caso e apesar da “recusa”, Brückner revelou ter dito ao seu representante que queria “a sua ajuda” para ter a “vida dele de volta”.

'I want to stop this witch hunt against me' Speaking exclusively to Sky News, Christian B, a suspect in the Madeleine McCann case, says he doesn't 'feel free'. He was released from a rape sentence two weeks ago and denies wrongdoing.@skymartinbrunt ???? https://t.co/rJuOdZIwBW pic.twitter.com/hun1BhzTMn — Sky News (@SkyNews) September 29, 2025

A verdade é que não é claro desde onde viajou Brückner até ao gabinete de Braunschweig. Originalmente, o suspeito tinha ficado alojado numa habitação das autoridades locais na cidade de Neumünster, no norte da Alemanha.

Porém, a sua morada foi exposta na Internet e pela comunicação social alemã, levando a protestos da população da cidade nas redes sociais e junto ao apartamento onde ele residia. Karin Mundt, representante autárquica do partido de extrema-direita Die Heimat (“A Pátria”, em alemão), criticou a presença do homem, apelando a que os locais se mantivessem vigilantes.

“É insustentável que os pais tenham de ter medo pelos seus filhos e assim por diante”, disse a representante.