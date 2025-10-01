O candidato do ADN à Câmara de Coimbra, Sancho Antunes, alertou esta quarta-feira para a falta de segurança a que estão sujeitos os invisuais que atravessam passadeiras nos cinco quilómetros da linha de metrobus que se encontra em funcionamento.

“Todos os semáforos que foram colocados, todos sem exceção, não têm alerta [sonoro] para invisuais, o que é um perigo brutal. O que mais me custa é que foram abertos cinco quilómetros do Metro Mondego para a campanha eleitoral”, lamentou.

Em declarações à agência Lusa, o candidato do ADN recorreu ao ditado antigo que diz que “as cadelas apressadas parem filhos cegos” para descrever a forma como foi aberto o primeiro troço de cinco quilómetros.

“No caso do Metro Mondego e da Câmara de Coimbra, realmente pariu-nos todos cegos. O que foi feito é um atentado contra os cegos, os invisuais, os amblíopes”, acrescentou.

Para o candidato, a obra foi feita “à pressa e com ânsia” de colocar o metrobus em funcionamento, sendo esquecidas as questões de segurança.

“Os invisuais são pessoas que devem e têm o direito de ter condições para poder circular na cidade e não com barreiras arquitetónicas. Vejo numa passadeira três ferros à frente, que é para os carros não passarem na passadeira, mas para os carros não passarem pode provocar um acidente, porque são ferros muito finos e o invisual pode não dar com o obstáculo com a bengala e pode bater nele”, sustentou.

Segundo Sancho Antunes, a pressa e a gratuitidade com que o metrobus entrou em funcionamento está a prejudicar 14 linhas dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), com os autocarros a circularem praticamente vazios.

À Lusa, o candidato da ADN aludiu ainda à necessidade de a cidade ter um parque de estacionamento de autocarros para serviços ocasionais, já que o que existia junto ao Parque Verde do Mondego “desapareceu com as obras do metro” e “não vai voltar”.

“É um investimento grande, com uma rentabilidade baixa, mas sempre é melhor do que termos um autocarro parado a ocupar quatro ou cinco lugares de estacionamento ou parado em qualquer lado porque não têm onde estacionar os carros da noite para o dia”, concluiu.

Além de Sancho Antunes, pelo ADN, são candidatos o atual presidente da Câmara pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/MPT/Volt), José Manuel Silva; a ex-ministra Ana Abrunhosa, pela Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN); o vereador Francisco Queirós, pela CDU; o ex-deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda; Maria Lencastre Portugal, pelo Chega; e Tiago Martins, pela Nova Direita.

O atual executivo é composto por seis elementos da coligação Juntos Somos Coimbra, quatro do PS e um da CDU.

As eleições autárquicas decorrem no dia 12.