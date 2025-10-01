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Elefante ataca turistas e submerge mulher em excursão no Botswana

Este artigo tem mais de 1 ano

Numa excursão turística no delta do Okavango, no Botswana, dois pares de casais turistas foram atacados por um elefante que sentiu as crias ameaçadas. Uma mulher quase se afogou.

Durante um passeio ao longo do delta do rio Okavango, no Botswana, no sábado, duas canoas com turistas foram atacados por um elefante que virou as embarcações e quase afogou uma mulher.

O grupo que, de acordo com uma rececionista de hotel, referida pelo jornal Daily Mail, eram britânicos e norte-americanos, passeavam pelas margens em “mokoros”, canoas tradicionais tipo gôndola mas ter-se-ão aproximado demasiado de um elefante fêmea e as suas crias que se terá sentido ameaçada. O paquiderme correu na direção os turistas e seus guias, investiu com a tromba nas canoas, virando-as e ainda empurrou para debaixo de água uma das mulheres durante alguns segundos, como se pode ver num vídeo divulgado nas redes sociais.

@africansafariguide elephant vs human tug of war#foryoupage #fyp #elephant ♬ original sound - African Safari Guide

A mulher conseguiu emergir, colocar-se de pé e ir ao encontro do marido que a ajudou. “Tiveram mesmo muita sorte em terem conseguido escapar, porque podiam todos ter morrido facilmente” disse um ex-guarda-florestal sul-africano que viu os vídeos ao Daily Mail. “A turista teve sorte em não ter sido (mais) atacada, mas se estivesse debaixo de água durante mais uns segundos, o elefante tê-la-ia afogado, portanto pode dar graças a Deus porque não o fez”, continua Kakwele Sinyina. Além do mais, ao serem atirados à água os dois casais correram riscos acrescidos já que o rio está repleto de crocodilos e hipopótamos.

“Ela estava a proteger as suas cria e parece que os guias avaliaram mal até que ponto poderiam aproximar os turistas em segurança, cometendo um erro que poderia ter sido fatal”, avalia o ex-técnico.

@africansafariguide African elephant safari in Botswana's Okavango Delta#foryoupage #fyp #elephant ♬ original sound - African Safari Guide

Há milhares destas canoas onde turistas conduzidos por um guia passeiam pelos canais do delta para avistar elefantes, crocodilos, hipopótamos, antílopes e pássaros. Mas desta vez, não só o guia não mediu bem a distância das margens como o facto de serem várias canoas e não apenas uma, poderá ter inquietado o elefante com a sua prole, disse ao The Times Leo-Smith, que trabalhou durante anos em safaris com “mokoros” no Okavango. “

Idealmente, não deveria haver mais de uma canoa por grupo, pois tantos juntos [no vídeo é possível ver pelo menos três] podem ser percecionados pelos elefantes como uma ameaça. Um barco sozinho talvez tivesse mantido o elefante calmo”, referiu Leo-Smith. “No final, foi o elefante que desistiu do ataque e os visitantes sobreviveram. O desfecho poderia ter sido muito diferente”, sublinha o antigo operador turístico.

Mas felizmente, para além do trauma e de terem perdido muitas câmaras de filmar e máquinas fotográficas caras, os dois casais estão bem de saúde.

Pensa-se que o incidente tenha ocorrido fora dos limites delineados de proteção de vida selvagem, perto de uma vila onde os turistas costumam passear com guias locais, adianta ainda o The Times.

Texto editado por Dulce Neto

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