Elefante ataca turistas e submerge mulher em excursão no Botswana

Há milhares destas canoas onde turistas conduzidos por um guia passeiam pelos canais do delta para avistar elefantes, crocodilos, hipopótamos, antílopes e pássaros. Mas desta vez, não só o guia não mediu bem a distância das margens como o facto de serem várias canoas e não apenas uma, poderá ter inquietado o elefante com a sua prole, disse ao The Times Leo-Smith, que trabalhou durante anos em safaris com “mokoros” no Okavango. “

Idealmente, não deveria haver mais de uma canoa por grupo, pois tantos juntos [no vídeo é possível ver pelo menos três] podem ser percecionados pelos elefantes como uma ameaça. Um barco sozinho talvez tivesse mantido o elefante calmo”, referiu Leo-Smith. “No final, foi o elefante que desistiu do ataque e os visitantes sobreviveram. O desfecho poderia ter sido muito diferente”, sublinha o antigo operador turístico.

Mas felizmente, para além do trauma e de terem perdido muitas câmaras de filmar e máquinas fotográficas caras, os dois casais estão bem de saúde.

Pensa-se que o incidente tenha ocorrido fora dos limites delineados de proteção de vida selvagem, perto de uma vila onde os turistas costumam passear com guias locais, adianta ainda o The Times.

Texto editado por Dulce Neto