O antigo relações públicas e produtor de moda Pedro Leitão morreu na madrugada desta quarta-feira aos 59 anos vítima de um cancro do pulmão. A notícia foi confirmada pelo amigo, Paulo Sassetti, que nas redes sociais lamentou a morte de Leitão.

“Que triste notícia. Acabei de saber que o Pedro Leitão faleceu esta madrugada. Querido Amigo descansa em Paz. Um enorme Beijo e muita força para a Mãe Henriqueta”, escreveu o diretor geral do Melia Lisboa Aeroporto no Facebook.

Também no Facebook, a diretora da revista TV Guia e Flash, Luisa Jeremias, lamentou a morte de Pedro Leitão, recordando os anos em que trabalhou com a Flash: “Fez produções belíssimas de moda, celebridades, manequins, gente que ele tornava ainda mais bonita. Tinha um extremo bom gosto e foi das pessoas mais educadas que conheci”.

Antes de se dedicar ao mundo da moda, Pedro Leitão foi também um dos relações públicas mais conhecidos nos anos 90 e início dos anos 2000. Amigo de personalidades como Lili Caneças, trabalhou na área durante cerca de 25 anos, tendo estudando Marketing e publicidade em Nova York na City College of New York. Desde janeiro deste ano era consultor imobiliário de luxo na Vanquish Properties em Cascais.