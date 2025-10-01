Emma Hayes é uma das principais responsáveis pela explosão do futebol feminino nos últimos anos. Ao leme do Chelsea e durante mais de uma década, conquistou sete Campeonatos, cinco Taças de Inglaterra, duas Taças da Liga e uma Community Shield, sendo que ainda chegou a uma final da Liga dos Campeões. Moldou gerações de jogadoras inglesas, impulsionou a liga, tornou-se um ícone — e depois rumou à mítica seleção dos Estados Unidos.

Por tudo isto e por muito mais, Emma Hayes mereceu a entrada no Hall of Fame do National Football Museum de Inglaterra. Uma distinção que motivou um regresso ao país de origem um ano depois de ter deixado o Chelsea e de ter rumado aos Estados Unidos, onde já conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris e garante estar a ser bem recebida entre uma nova capacidade de gerir a vida profissional com a vida pessoal.

The greatest manager of the @BarclaysWSL era. ???? It was an honour to induct @ChelseaFCW legend Emma Hayes into our Hall of Fame yesterday. Seven titles, a Spring Series, five FA Cups and two League Cups in Emma's twelve years at Kingsmeadow. Remarkable. pic.twitter.com/lnrgudrrLS — Nat. Football Museum (@FootballMuseum) October 1, 2025

“Tenho sido tão bem recebida por lá, eles genuinamente adoram os ingleses nos Estados Unidos. Sinto que me adoptaram e que olham por mim, sinto-me muito amada. Estou a gostar de ter um bocadinho mais de tempo para pensar, posso pensar estrategicamente sobre as coisas sem ter jogos de três em três dias. Posso planear a médio-longo prazo dentro da Federação, desenhar um caminho não só para a seleção nacional como também para as camadas jovens, para a maneira como os Estados Unidos querem competir ao mais alto nível”, explicou a treinadora numa conferência em Manchester, o local do National Football Museum, onde respondeu a perguntas da audiência.

Mais à frente, Emma Hayes reconheceu que achou que a transição entre treinar um clube e treinar uma seleção seria mais complexa. “Tem sido incrível, sinceramente. O futebol de seleções é quase como ser avó, não vemos as jogadoras a toda a hora e depois enviamo-las de volta para os pais, os clubes, no final daquele período. Tenho gostado muito de conhecer um novo conjunto de jogadores e de trabalhar com um país que tem sido sempre tão simpático comigo, uma enorme parte do meu desenvolvimento”, acrescentou a inglesa, que já tinha orientado o Chicago Red Stars antes de chegar ao Chelsea.

Apesar de reconhecer que os Estados Unidos estão “num bom momento”, Emma Hayes não assume desde já a candidatura a vitória no Mundial 2027. Sobre o facto de se ter juntado a Alex Ferguson, Arsène Wenger ou Bob Paisley na lista de distinguidos pelo National Football Museum, mostrou-se “orgulhosa”. “Vejo o futebol como um veículo para o bem e quando penso em que tudo aquilo que já fiz na minha carreira até aqui as coisas por que me sinto mais grata não são as vitórias, não são os feitos individuais. São as pessoas que conheci, as fundações que foram criadas para desenvolver o jogo. E estou muito grata pelo facto de o futebol feminino estar num sítio melhor neste país”, vincou a técnica de 48 anos.

Ainda assim, a intervenção de Emma Hayes não se tornou notícia pelo que conquistou no Chelsea, pelo que já ganhou nos Estados Unidos ou até por tudo o que ainda quer fazer. A treinadora falou longamente sobre Matt Beard, antigo técnico do Liverpool e de vários clubes ingleses que substituiu no Chelsea em 2012 e que foi encontrado morto há alguns dias depois de ter tirado a própria vida.

“A comunidade do futebol está de luto. É uma enorme perda. A saúde mental é um assassino silencioso e os treinadores são seres humanos. Acho que ainda temos muito trabalho a fazer para apoiar os treinadores e não só as jogadoras. O futebol feminino está a crescer e temos de refletir sobre a melhor maneira de apoiar os treinadores a todos os níveis, de os ajudar a navegar as pressões e as expectativas”, começou por dizer, antes de abordar diretamente o caso de Matt Beard.

“Entrámos nesta era das redes sociais em que as pessoas são canceladas muito depressa. É fácil criticar e acho que nem sempre se pensa nos treinadores como seres humanos. É muito triste que ele tenha estado nessa posição em que precisava de ajuda e apoio de todos, mas tem de ser uma aprendizagem para o futebol. Fiquei devastada pela família e por toda a gente que jogou para ele. Deu muito ao futebol feminino e deu muito a todos nós, de maneiras diferentes. Estava sempre do outro lado de uma chamada se precisasse de conversar. As jogadoras adoravam-no porque ele preocupava-se profundamente. Será recordado não só pelo que ganhou no Liverpool, mas pelo ser humano que era”, terminou.