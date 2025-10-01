As receitas dos casinos de Macau subiram em setembro 6% em comparação com igual período de 2024, foi anunciado esta quarta-feira, apesar do impacto do supertufão Ragasa, a mais poderosa tempestade registada no planeta em 2025.

O setor do jogo arrecadou 18,3 mil milhões de patacas (1,94 mil milhões de euros) no mês passado, o segundo valor mensal mais baixo de 2025, revelou a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ) de Macau.

Ainda assim, as receitas aumentaram em termos anuais, apesar da passagem do Ragasa, que levou as autoridades da região semiautónoma chinesa a encerrarem os casinos durante 33 horas.

As operadoras terão perdido 880 milhões de patacas (93,6 milhões de euros) em receitas, quase 5% do previsto para setembro, estimou Jeffrey Kiang, analista da consultora CLSA, citado pelo portal de notícias GGRAsia.

O valor registado em setembro representa 82,8% do atingido no mesmo mês de 2019, quando os casinos de Macau tiveram receitas de 22,1 mil milhões de patacas (2,35 mil milhões de euros).

Desde final de janeiro de 2020, a pandemia da Covid-19 teve um impacto sem precedentes no jogo, motor da economia de Macau, com os impostos sobre as receitas desta indústria a financiarem a esmagadora maioria do orçamento governamental.

Em termos de receita bruta acumulada, os primeiros nove meses de 2025 registaram um aumento de 7,1% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo 181,3 mil milhões de patacas (19,3 mil milhões de euros).

Macau fechou 2024 com receitas totais de 226,8 mil milhões de patacas (24,1 mil milhões de euros), mais 23,9% do que no ano anterior.

O Governo de Macau previu, no orçamento inicial para 2025, que o ano iria fechar com receitas totais de 240 mil milhões de patacas (25,5 mil milhões de euros), o que representaria um aumento de 6% em comparação com o ano passado. Mas, em 11 de junho, o parlamento do território aprovou um novo orçamento, proposto pelo Executivo, que reduz em 4,56 mil milhões de patacas (484,6 milhões de euros) a previsão para as receitas públicas.

O secretário para a Economia e Finanças, Anton Tai Kin Ip, admitiu aos deputados que o corte se deve ao facto de as receitas brutas do jogo no primeiro trimestre de 2025 terem “ficado ligeiramente abaixo do previsto”.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal.

Operam no território seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, que renovaram, em dezembro de 2023, o contrato de concessão para os dez anos seguintes e que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2024.