A habitação acessível e a ecologia são duas prioridades do primeiro candidato do Livre à Câmara Municipal de Setúbal, André Dias, nas eleições autárquicas de 12 de outubro.

“Mais habitação pública a preços acessíveis para o concelho será, sem dúvida, uma das prioridades, mas também temos a ecologia como prioridade, porque a ecologia tem de estar no centro de tudo”, disse à agência Lusa o primeiro candidato do Livre em eleições autárquicas para a Câmara Municipal de Setúbal.

Esta “é a primeira candidatura do Livre à Câmara de Setúbal e uma das primeiras candidaturas do Livre nas eleições autárquicas no distrito”, sublinhou André Dias.

Otimista quanto ao resultado no dia 12 de outubro, André Dias diz que o “Livre tem sentido a confiança dos setubalenses nas sucessivas eleições legislativas que se têm realizado” e que agora quer “transpor também essa confiança para uma alternativa verde no boletim de voto nas autárquicas”.

“As nossas expectativas são muito simples: conseguir eleger tanto na Câmara Municipal como na Assembleia Municipal e contribuir para este trabalho, sobretudo, de fiscalização do executivo. Além disso, obviamente, trazer ideias novas, ideias do futuro, do século XXI, para um executivo que nem sempre as tem tido”, disse.

“Estamos cá para ser a alternativa e para fiscalizar e fazer trabalho de cooperação com quem vencer a Câmara. Se for progressista, seremos solução. Se não for progressista, seremos oposição”, frisou.

Nas eleições autárquicas de 12 de outubro, além de André Dias são também candidatos o atual presidente do município André Martins (CDU – coligação PCP/PEV), a independente Maria das Dores Meira (apoiada por PSD e CDS-PP), Fernando José (PS), António Cachaço (Chega), Daniela Rodrigues (BE), Flávio Lança (IL), Cláudio Fonseca (ADN) e Mariana Crespo (PAN).

A CDU, que obteve 34,4% dos votos nas eleições autárquicas de 2021, governa a Câmara de Setúbal com uma maioria relativa, dado que tem apenas cinco eleitos. O PS (27,67%) tem quatro eleitos e o PSD (16,57%) dois.