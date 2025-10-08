Os custos de construção de habitação nova aumentaram 3,8% em agosto, em termos homólogos, 0,9 pontos percentuais abaixo de julho, tendo o preço dos materiais subido 0,9% e o da mão de obra 7,3%, divulgou esta quarta-feira o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), para a variação homóloga de 3,8% do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) em agosto, o custo da mão de obra contribuiu com 3,3 pontos percentuais (3,9% pontos percentuais no mês anterior), enquanto o contributo dos materiais foi de 0,5 pontos percentuais (0,8 pontos percentuais em julho).

Entre os materiais que mais influenciaram positivamente a variação agregada do preço estão os “vidros e espelhos”, com uma subida de cerca de 30%, e os “materiais de revestimentos, isolamentos e impermeabilização” e o “betão pronto”, com uma subida de cerca de 5%.

Em sentido oposto, destacaram-se os “betumes” e os “produtos cerâmicos”, com uma descida de cerca de 10%, e os “tubos de PVC”, a “chapa de aço macio e galvanizada” e as “tubagens de aço, de ferro fundido e aparelhos para canalizações”, com uma descida de cerca de 5%.

Quanto à taxa de variação mensal do ICCHN, foi de -0,3% em agosto, 0,8 pontos percentuais inferior à registada no mês anterior, tendo o custo dos materiais e o da mão-de-obra descido 0,3%.

A mão de obra contribuiu com -0,1 pontos percentuais para a formação da taxa de variação mensal do índice, enquanto a contribuição do preço dos materiais foi de -0,2 pontos percentuais (0,3 pontos percentuais e 0,2 pontos percentuais em julho, respetivamente).