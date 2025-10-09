A cabeça de lista do PSD à Câmara de Leiria, Sofia Carreira, prometeu esta quinta-feira dar e levantar a voz pelo concelho, retirando-o ao PS e fazendo frente ao Governo se for necessário.

À margem de uma visita ao mercado da Maceira, Sofia Carreira sublinhou que o PSD preparou durante dois anos o programa que tem esta quinta-feira para apresentar aos leirienses.

“Isto é responsabilidade e é este o PSD que (…) vamos garantir, independentemente dos resultados. Um PSD exigente, com propostas, com reivindicações. Um PSD que vai dar voz a Leiria e que vai tirar voz a um Partido Socialista que tem sufocado o desenvolvimento de Leiria”, sublinhou.

A social-democrata afirmou que conta com o apoio do Governo, com o qual vai trabalhar: “Mas sempre que for preciso levantar a voz por Leiria, o PSD cá estará para levantar a voz por Leiria”, reforçou.

Sofia Carreira destacou o futuro de Leiria, recusando as críticas do PS, que a acusa de “ter um programa com uma dimensão acima da dimensão de Leiria”.

“Leiria tem uma massa crítica, tem um instituto politécnico, que vai ser universidade e, por isso, obriga-nos a ter uma estratégia muito ambiciosa para o desenvolvimento económico”, adiantou.

A atual deputada na Assembleia da República eleita pelo círculo de Leiria avançou que existem “muitos empreendedores que neste momento não têm solução para os problemas que encontram”.

Por isso, é preciso “olhar para as ditas zonas industriais e torná-las verdadeiras zonas industriais, resgatar Zicofa, resgatar Monte Redondo, terminar todos estes processos para dar resposta a este empreendedorismo e à capacidade de investigação que Leiria vai ter agora com mais força”.

Sofia Carreira voltou a falar do programa “ambicioso para a mobilidade”, que pretende concretizar: “Queremos uma circular externa, queremos uma ligação às freguesias, queremos trazer as freguesias para a cena política. Queremos futuro para Leiria”, que “tem muito mais futuro do que aquilo que tem neste momento, em que está paralisada”.

A cabeça de lista afirmou que o PS, durante 16 anos, descuidou o concelho “em todas as frentes”.

“Quero apresentar uma proposta com otimismo, com futuro, com esperança e com muito, muito, muito trabalho, quer meu, quer dos candidatos às freguesias, pois vamos ganhar muitas freguesias”, assegurou.

Sobre as eleições de domingo, Sofia Carreira revelou que continua a “trabalhar para ganhar”.

“O PSD está forte, unido e é solução para Leiria. Somos hoje um PSD responsável, que tem propostas, um PSD que anda há dois anos a trabalhar no programa que apresenta hoje e isso é muito orgulho para mim”, disse.

Sofia Carreira reconheceu que um dos objetivos é reconquistar algumas juntas de freguesia, onde tem “equipas fortíssimas”.

“É trabalhando bem nas freguesias que reconquistamos a Câmara. Aliás, devo dizer que o foco da nossa campanha são as freguesias.”

Reiterando que pretende ter um concelho a “uma velocidade”, a candidata pretende uma Câmara que “investe mais em transportes públicos e em mobilidade do que em tendas e equipamentos de som”.

“Nada nos move contra a animação cultural. Nós também a vamos ter. Mas temos de ter respostas para quem está horas no trânsito, para quem não tem solução no transporte público, para quem é empresário e quer crescer”, disse.

Nas autárquicas de 2021, Gonçalo Lopes, que é recandidato, liderou, pela primeira vez, a lista do PS ao município, com o partido a manter oito mandatos e o PSD três. Os vereadores sociais-democratas passaram depois a independentes.

São também cabeças de lista à Câmara de Leiria nas autárquicas de domingo Branca Matos (CDS-PP), Luís Paulo Fernandes (Chega), Paulo Ventura (IL), Nuno Violante (CDU), José Peixoto (coligação Avançar Leiria, que junta BE, Livre e PAN) e Nuno Henriques Barroso (ADN).