Cerca de um terço dos trabalhadores brasileiros recebia mensalmente, em 2022, até o equivalente a um salário mínimo, que correspondia a 1.212 reais (195 euros), segundo dados do Censo de 2022 divulgados esta quinta-feira pelo Governo.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo Censo, cerca de 31,3 milhões de trabalhadores brasileiros (35,3% do total) ganhavam mensalmente até 1.212 reais, valor do salário mínimo em 2022.

Em contrapartida, apenas 7,6% dos trabalhadores recebiam mensalmente mais de cinco salários mínimos como remuneração.

A disparidade salarial não registou grandes alterações numa década, tendo em conta que, segundo os dados do Censo de 2010, nessa época 36,4% dos trabalhadores ganhavam até um salário mínimo e apenas 9,6% recebiam mais de cinco.

Segundo os economistas do IBGE, a elevada percentagem de trabalhadores que recebe um salário mínimo ou menos reflete a alta taxa de informalidade no Brasil (38%).

O rendimento médio mensal do trabalhador brasileiro em 2022 era de 3.115 reais (501 euros, ao câmbio atual) para os homens e de 2.506 reais (403 euros) para as mulheres, uma diferença de 24,3%.

A população branca ganhava, em 2022, em média 3.659 reais (598 euros).

Já a população negra recebia 2.061 reais (331 euros) e os indígenas 1.683 reais (270 euros).

Segundo os dados do Censo, apesar de terem um nível de escolaridade mais elevado, as mulheres recebiam salários quase 20% inferiores aos dos homens com os mesmos anos de estudo.

O rendimento das mulheres com formação universitária era 37,5% inferior ao dos homens com o mesmo nível de escolaridade.