A cabeça de lista do PAN à Câmara de Aveiro, Ana Rita Moreira, propôs esta sexta-feira a organização de assembleias de cidadãos trimestrais, para apresentar propostas sobre temas prioritários que sejam incorporadas nas políticas municipais.

A organização de assembleias de cidadãos com periodicidade trimestral, para “cocriar soluções locais sobre temas prioritários”, é uma das propostas do PAN Aveiro para reforçar a participação cidadã e construir “uma Aveiro mais participativa, próxima e consciente”.

“Em Aveiro, é fundamental criar mais oportunidades de participação, dando voz tanto às gerações mais novas como às pessoas mais velhas, promovendo uma cidade verdadeiramente inclusiva, solidária e com sentido de pertença”, disse à Lusa a candidata.

Ana Rita explicou que as propostas resultantes das assembleias de cidadãos deverão ser incorporadas nas políticas municipais e acompanhadas por um Relatório Anual de Participação Cidadã.

Para além desta medida, a candidata do PAN quer implementar o Plano de Ação “Aveiro — Cidade Amiga das Pessoas Idosas”, com o objetivo de apoiar e colocar o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas mais velhas no centro das decisões políticas.

A criação do Conselho Municipal da Juventude é outra das ideias do PAN Aveiro, que quer também promover a constituição de associações e comissões de moradores e fomentar programas de voluntariado, em parceria com instituições e associações locais.

Com estas medidas, o PAN Aveiro pretende aproximar a política das pessoas, fortalecer o sentimento de pertença e corresponsabilidade, e reafirmar o seu compromisso com “um modelo de governação mais participativo, transparente e humano, centrado no bem-estar de todos os aveirenses e na construção de um futuro mais justo, sustentável e solidário”.

“Queremos que Aveiro seja um exemplo de participação ativa, onde cada pessoa tem voz e pode contribuir para decisões que afetam o seu dia a dia”, afirma Ana Rita.

A candidata considera essencial que cada pessoa exerça o seu direito de voto e dê o seu contributo direto em períodos eleitorais, mas afirma que a democracia não se pode limitar a esse momento.

“Cabe aos municípios fomentar a discussão sobre os assuntos que tocam a vida quotidiana das pessoas, criando espaços onde se ouçam diferentes vozes, experiências e realidades. Isso só se faz com abertura ao diálogo e mostrando de forma simples e transparente como cada pessoa pode participar e fazer a diferença”, assinala.

O PAN não tem qualquer representação na Câmara Municipal e tem dois eleitos na Assembleia Municipal.

Além de Ana Rita Moreira, são candidatos à Câmara de Aveiro Luís Souto (PSD/CDS-PP/PPM), Alberto Souto (PS), João Moniz (BE), Diogo Machado (Chega), Isabel Tavares (CDU — PCP/PEV), Miguel Gomes (IL), Ana Rita Moreira (PAN), Bruno Fonseca (IL) e Paulo Alves (Nós, Cidadãos!).

Atualmente, o executivo, presidido pelo social-democrata Ribau Esteves, que cumpriu três mandatos e não se pode recandidatar, tem seis eleitos da coligação PSD/CDS-PP/PPM, e três eleitos da coligação PS/PAN, sendo dois do PS e um independente (ex-PS). As eleições autárquicas realizam-se no domingo.