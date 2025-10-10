Um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) assistiu um parto junto ao hospital de Sintra, no dia 7 de outubro. O bebé nasceu na via pública, de acordo com comunicado enviado às redações pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

O parto ocorreu cerca das 11h10, momentos depois de uma viatura ter parado junto aos polícias e o condutor ter pedido ajuda. No banco traseiro, encontrava-se a mulher, que deu à luz antes da chegada da equipa médica ao local. Um agente da PSP da Divisão de Sintra acabou por assistir o parto enquanto outro tinha ido procurar ajuda.

“Receberam assistência médica e, neste momento, mãe e filho estão bem de saúde”, indica a mesma informação da PSP.

O hospital de Sintra foi inaugurado em julho.