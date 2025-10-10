O candidato pelo Chega à presidência da Câmara de Vila Real espera um “resultado histórico” no domingo, adiantando que os “objetivos mínimos” são a eleição de um vereador e de um grupo parlamentar na Assembleia Municipal. “As expectativas têm que ser muitíssimo boas”, afirmou Alberto Moura, que falava à Lusa à margem de uma visita ao mercado municipal de Vila Real.

A campanha do Chega termina com uma caravana que vai percorrer freguesias do concelho e a cidade, mas o candidato destacou “a enchente” na praça do município na quinta-feira, para receber o líder do partido, André Ventura. “Isto demonstrou o quanto Vila Real está com o Chega e o potencial de crescimento que temos”, afirmou.

Nas autárquicas de 2021, o PS conquistou cinco mandatos e o PSD dois. O Chega elegeu um deputado para a Assembleia Municipal. “Estamos de facto à espera de um resultado que seja histórico para Vila Real e para o Chega”, realçou.

Alberto Moura disse que o objetivo mínimo traçado é a eleição de um vereador e de um grupo parlamentar e referiu que, se esta meta não for atingida, apresentará a “demissão imediata”. “O objetivo máximo, como é evidente, será vencer”, afirmou, reconhecendo, no entanto, que não será fácil este ano.

Alberto Moura fez também um balanço da campanha que disse ter corrido “muito bem”, que foi “pela positiva” e de divulgação do programa do Chega, que tem 185 medidas.

“Algumas implicam apenas boa vontade, não são medidas que impliquem custos como, por exemplo, aqui a mudança no sentido do Pioledo que é uma coisa completamente fora de padrão”, considerou.

A mobilidade na cidade foi um tema que marcou esta campanha eleitoral.

“É uma teimosia enorme aquilo que se passa com o trânsito em Vila Real”, referiu o candidato, salientando que os “transportes públicos também são uma miséria” porque “são velhos, chove lá dentro e não têm ar condicionado”.

Na sua opinião, a atual política “anticarro afasta as pessoas do centro, prejudicando toda a atividade económica” ali existente.

“Portanto, nós iremos ter um plano que queremos colocar em prática muito rapidamente para melhorarmos de forma significativa o trânsito. Por exemplo, os nossos túneis que dizem que são irrealistas, e eu não sei por que são irrealistas, Braga está cheia de túneis e o que nós propomos fazer são 325 metros de túnel, não sei onde está o irrealismo disto”, salientou.

Num concelho onde “ainda há muita coisa para melhorar”, Alberto Moura destacou como prioridade a criação de emprego de qualidade e a habitação acessível para atingir o objetivo do crescimento para os 75 mil habitantes até 2050.

Considerou ainda o circuito automóvel de Vila Real uma marca importante, mas disse que nem tudo pode girar à volta das corridas, que têm que ser repensadas para darem menos transtorno a quem vive nas imediações.

São ainda candidatos à câmara de Vila Real nas eleições de domingo Alexandre Favaios (PS), Alina Vaz (PSD), Carlos Quinteiro (CDU), Luís Ramalho (Livre), Anabela Branco (BE) e Conceição Pinho (CDS).

PLI // JAP

Lusa/Fim