O secretário-geral do PCP defendeu esta quitna-feira que o Seixal não precisa de mudança nem limpeza, numa alusão a mensagens eleitorais do Chega, mas de “defender o projeto” da CDU, após o candidato à autarquia ter pedido a maioria absoluta.

Num discurso num jantar comício no Seixal, uma autarquia sempre liderada pelos comunistas desde 1976, Paulo Raimundo aludiu a mensagens eleitorais do Chega, como “a mudança chega agora” ou “Portugal precisa de uma limpeza”.

“Nós temos aí os adversários sempre com a história da mudança para aqui, da mudança para ali, limpeza aqui, limpeza acolá… Não percebem uma questão fundamental: é que a população aqui no Seixal participa, a população aqui não é espetador, é protagonista, é construtora”, disse, no comício mais participado da campanha da CDU, com mais de mil pessoas.

Paulo Raimundo defendeu que, “quando a população participa, quando a população constrói, quando o movimento associativo participa”, só se “pode fazer uma coisa: defender esse projeto, defender essa obra, que serve os seus próprios interesses”.

“Eles não percebem. Nós não precisamos de mudar nada, nós precisamos é de continuar este rumo de desenvolvimento. Nós não precisamos de mudar a construir como estamos a fazer. Mais creches, mais espaços desportivos, mais soluções para as populações. É este o caminho que está colocado”, disse.

O secretário-geral do PCP defendeu que a CDU tem “um projeto único na forma e no conteúdo“, salientando que as autarquias da coligação são diferentes na forma como se “ligam à vida, à realidade, ao dia-a-dia”.

“Somos diferentes na forma como assumimos os compromissos que honramos com toda a população, na forma como apelamos à mobilização, para pôr o povo a construir o seu próprio projeto”, disse.

Além da forma, o secretário-geral do PCP sustentou que a CDU é também diferente no conteúdo, frisando que a sua ação se destina “às crianças, à juventude, aos mais idosos, ao associativismo, coletividades e populações”.

É um “projeto e uma prática ao serviço da cultura, do desporto, da participação, ao serviço e em prol de todos aqueles que cá vivem e cá trabalham, independentemente da cor da pele, independentemente do credo religioso, independentemente do gosto. A nossa política e obra é para todos”, afirmou.

Paulo Raimundo defendeu que é por ser essa a natureza do projeto da CDU que o Seixal é esta quinta-feira “um exemplo no desporto, no apoio ao associativismo, às coletividades, no apoio à juventude, aos idosos, no trabalho social, no apoio às instituições”. “O Seixal é um exemplo de um concelho ao serviço de todos, com um projeto para todos, de que todos usam, abusam e ganham com este concelho”, frisou.

Antes de Paulo Raimundo, discursou o candidato da CDU à Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva, que criticou o candidato do PS por ter afirmado que a construção do Hospital do Seixal vai ser “uma prioridade absoluta”.

“É preciso ter lata. Importava perguntar como é que é possível tamanha demagogia, tendo em conta que sucessivos governos do PS, alguns deles com maioria absoluta, ignoraram por completo esta necessidade das populações”, criticou.

Depois, dirigindo-se às centenas de pessoas que o ouviam, Paulo Silva apelou à mobilização a três dias das eleições.

“Se cada um de vocês que aqui está conseguir mais quatro votos, isso dá mais um vereador para a CDU. Isso dá a maioria absoluta”, disse.