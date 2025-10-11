A confiança, a experiência e os interesses: como Jared Kushner se tornou um dos arquitetos do plano de paz em Gaza

Foi na passada terça-feira que Jared Kushner viajou com o enviado especial norte-americano para o Médio Oriente, Steve Witkoff, rumo ao Egito. Mais especificamente, a Sharm el-Sheikh, onde decorreram as negociações de paz entre os mediadores de vários países e do Hamas. Do Egito, o par viajou até Israel para apresentar o plano ao gabinete de Netanyahu. Trump anunciou o acordo entre Israel e o Hamas algumas horas depois, na quinta-feira, 9 de outubro. “Coloquei Jared (nas negociações) porque é uma pessoa muito inteligente, conhece a região, as pessoas e a maioria dos protagonistas”, disse o Presidente norte-americano durante a conferência de imprensa.

O antigo conselheiro sénior e genro de Donald Trump terá tido um papel chave para conseguir que o acordo fosse aceite. Mais do que isso: a imprensa norte-americana tem considerado a dupla Kushner e Witkoff como os dois arquitetos da proposta de vinte pontos que resultou no acordo de cessar-fogo, tendo alinhado estratégias e trabalhado nas negociações uma semana antes do anúncio oficial, à partir das suas mansões no estado norte-americano da Florida. De acordo com o que disse um aliado do Presidente à CNN, Kushner terá sido responsável por convencer negociadores e líderes de países árabes, fazendo-os sentirem-se mais confortáveis com o processo, devido às suas relações próximas com a região. O genro de Trump deve continuar a ter um papel importante nas próximas fases da negociações, confirmou também uma fonte da Casa Branca.

Kushner começou a trabalhar num plano para Gaza pós-guerra com Tony Blair há cerca de oito meses, escreve o New York Times. Ambos encontraram-se com Trump em agosto para discutir os projetos para o futuro do enclave palestiniano, e desde então, Kushner tem trabalhado ainda mais próximo de Israel e dos países árabes no processo de negociação.

A confiança de Trump, a experiência como negociador e os interesses no Médio Oriente

Jared Kushner licenciou-se em ciências políticas e fez um mestrado em administração em Harvard e tornou-se num guru do mercado imobiliário em Nova Iorque, ainda antes de se envolver com a futura mulher, Ivanka Trump. Os dois conheceram-se em 2007, casaram-se em 2009, e tiveram três filhos: Arabella, Joseph e Theodore. Ambos trabalharam voluntariamente como conselheiros sénior no primeiro mandato de Donald Trump, entre 2017 e 2021 — altura em que o pai de Kusnher, Charles, recebeu o perdão presidencial por evasão fiscal, entre outras violações. Doador da campanha de Trump, Charles Kushner é atualmente o embaixador dos EUA na França.