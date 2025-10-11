O ex-Presidente norte-americano, Joe Biden, começou uma nova fase de tratamento para o cancro “agressivo” na próstata, com metástases nos ossos, ao qual foi diagnosticado em maio deste ano, avançou um porta-voz.

“Como parte de um plano de tratamento para o cancro da próstata, o presidente Biden está atualmente a fazer radioterapia e tratamento hormonal”, revelou, citado pela NBC News.

A radioterapia deverá durar cinco semanas e marca um novo ponto no seu tratamento, afirmou a mesma fonte, acrescentando ainda que Biden já está a tomar um medicamento hormonal em comprimidos.

No passado mês de setembro, foi anunciado que Joe Biden tinha sido operado para remover um cancro de pele localizado na sua testa. Foi sujeito a uma cirurgia micrográfica de Mohs, na qual foram removidas múltiplas camadas de pele para retirar na sua totalidade as células cancerígenas presentes na parte dianteira da cabeça. O gabinete de Biden confirmou na altura que o democrata estava a “recuperar bem” do procedimento, mas não precisou quando é que a cirurgia aconteceu.