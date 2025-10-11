Em Londres, os manifestantes percorreram o Victoria Embankment, um passeio ribeirinho ao longo da margem norte do Tamisa, até Whitehall, zona onde se situam vários edifícios do Governo britânico.

De acordo com a agência espanhola EFE, nos cartazes empunhados pelos manifestantes liam-se frases como “Do rio até ao mar, Palestina será livre”, “Não é crime agir contra o genocídio”, em referência às detenções ocorridas em 04 de outubro numa outra manifestação, e “[Keir] Starmer [primeiro-ministro do Reino Unido] tem sangue nas mãos. Palestina livre”.

O diretor da organização Campanha de Solidariedade com a Palestina, que convocou a manifestação, Ben Jamal, explicou, citado pela EFE, que a convocatória foi mantida apesar do cessar-fogo, porque “o acordo de paz proposto não é um plano para uma paz duradoura” e “não aborda questões fundamentais que estão na origem do conflito, como o sistema de apartheid contra a população palestiniana ou o seu direito à autodeterminação”.

Esta foi a 32.ª manifestação nacional no Reino Unido de apoio à Palestina desde 2023, segundo a Campanha de Solidariedade com a Palestina, e teve uma contra-manifestação convocada sob o lema “Paremos o ódio”, cujos participantes se concentraram no cruzamento entre as ruas Aldwych e Strand.

De acordo com a polícia de Londres, um “pequeno grupo” de contra-manifestantes ignorou a convocatória e concentrou-se no ponto de partida da manifestação da Campanha de Solidariedade com a Palestina, o que originou “uma altercação entre pessoas dos dois grupos”.

“Os agentes intervieram rapidamente para separar os envolvidos e efetuaram várias detenções”, anunciou a polícia.

O Governo britânico anunciou na semana passada o aumento das competências da polícia para controlar as manifestações, tendo o primeiro-ministro anunciado na quarta-feira que está a ser revista a regulamentação sobre manifestações e protestos, cânticos incluídos.

Em Oslo, cerca de mil pessoas, segundo a polícia, participaram numa manifestação que começou no centro da cidade, dirigindo-se depois para o estádio Ullevall, onde decorria um jogo entre as seleções de futebol da Noruega e de Israel, de qualificação para o Mundial de Futebol 2026 e que os noruegueses venceram por 5-0.

Dentro do estádio, quando se ouviu o hino israelita, adeptos noruegueses desfraldaram uma bandeira palestiniana e vaiaram a seleção israelita. Durante o jogo, um adepto entrou em campo envergando uma camisola onde se lia “Gaza Livre”, tendo sido detido pelos seguranças, o que obrigou a uma interrupção da partida.

Nas bancadas havia também adeptos israelitas, que agitavam bandeiras de Israel e empunhavam uma faixa na qual se lia “Deixem a bola falar”.

Fora do estádio, a polícia dispersou um grupo de manifestantes, tendo detido alguns, constataram jornalistas da agência France-Presse (AFP).

“Hoje mostramos o cartão vermelho a Israel, ao apartheid e ao genocídio”, disse à AFP a presidente do Comité Norueguês para a Palestina, uma das organizações que convocou a manifestação, Line Khateeb.

Nos cartazes empunhados pelos manifestantes liam-se frases como “Excluam Israel do futebol internacional”, “Cartão vermelho para Israel” e “É um genocídio, não uma guerra”.

Alguns dias após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, a UEFA e a FIFA decidiram em conjunto excluir a seleção e os clubes russos das competições internacionais, uma sanção que continua em vigor.

A receita da bilheteira do jogo Noruega-Israel vai ser doada à organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras, anunciou a Federação Norueguesa de Futebol.

Em Itália também se realizaram manifestações de apoio ao povo palestiniano, em cidades como Milão, Bolonha e Turim, convocadas sob lemas como “Milão sabe de que lado está. Palestina livre do rio até ao mar”, e nas quais estiveram representadas várias organizações estudantis e sindicais.

“Quando os jornalistas me perguntam se condeno o 07 de outubro [de 2023], respondo perguntando se condenam todos os anos de ocupação”, argumentou um dos oradores da manifestação em Milão. “Queremos paz, mas somos pessimistas” com os “nazi-sionistas” armados pelo Ocidente, acrescentou.

Em Bolonha recordaram-se as flotilhas, missões humanitárias intercetadas por Israel em águas internacionais – nas quais seguiam quatro portugueses, entre os quais a deputada e líder do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua.

Em Turim foi valorizado o atual acordo de cessar-fogo.

“Sabemos das contradições que existem nesta paz, mas ainda assim é uma grande vitória para a resistência palestiniana. Piemonte [região italiana que tem Turim como capital] sabe de que lado está. Palestina livre”, destacou uma declaração divulgada na manifestação.

Israel e o grupo islamista Hamas anunciaram na madrugada de quinta-feira um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, primeira fase de um plano de paz proposto pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, após negociações indiretas mediadas pelo Egito, Qatar, Estados Unidos e Turquia.

Esta fase da trégua envolve a retirada parcial do Exército israelita para a denominada “linha amarela” demarcada pelos Estados Unidos, linha divisória entre Israel e Gaza, a libertação de 20 reféns em posse do Hamas e de 1.950 presos palestinianos.

O cessar-fogo visa pôr fim à fase atual do conflito israelo-palestiniano, desencadeada pelos ataques a Israel, liderados pelo grupo islamista Hamas em 07 de outubro de 2023, que causaram cerca de 1.200 mortos e 251 reféns.

A retaliação de Israel provocou mais de 67 mil mortos e cerca de 170.000 feridos, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza (tutelado pelo Hamas), que a ONU considera credíveis.

A ofensiva israelita também destruiu quase todas as infraestruturas de Gaza e provocou a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.

Israel também impôs um bloqueio à entrega de ajuda humanitária no enclave, onde mais de 400 pessoas já morreram de desnutrição e fome, a das quais maioria crianças.