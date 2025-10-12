JNcQUOI Fish abriu finalmente portas para homenagear o mar português, com uma longa carta de peixe e marisco

A dignidade de que fala é assim retratada numa carta que junta a tradição à inovação, dadas por António e Filipe, respetivamente. Sempre com atenção no respeito ao produto e na sua valorização, este menu a quatro mãos leva o peixe e o marisco de uma ponta à outra — fugindo apenas dos dois únicos pratos de carne e das sobremesas (sim, há baba, mas esta é de crocodilo). O produto está exposto numa montra dentro do aquário que é a cozinha: envidraçada, não guarda segredos, mostrando cá para fora o que lá vai dentro. É de lá que nos fazem chegar o tão tradicional couvert português, com pão de trigo barbela, manteiga e azeitonas (8 euros), e um também ele tradicional pastel de bacalhau (16 euros), mas este vem com caviar e molho tártaro.

Se nos alongarmos pela carta vamos dar de caras com uma (muito) grande seleção de entradas. Divididas entre frias e quentes, quase que por si só fariam uma refeição, mas há uns quantos peixes do dia que podem ser também provados depois de serem assados à portuguesa num forno de pizza, com uma bela batata e cebolada — provámos o robalo (91 euros/kg) acompanhado por feijão verde (10 euros o acompanhamento). Esses só são conhecidos quando lá chegamos, mudando diariamente, mas evocando aquele sabor a casa e a domingos em família. Falando daquilo que é certo, nos frios há sempre como contar com o atum laminado com froie gras e queijo de São Jorge (29 euros), o caranguejo real com salada russa, gamba branca do Algarve e tártaro de atum (37 euros), a bela ostra da ria Formosa (10 euros/três) e a salada de santola, sapateira, abacate e citrinos (38 euros).

Quanto aos quentes, o tradicional chega com cara de canja de bacalhau com ovo escalfado e tomatada (21 euros) e de bacalhau dourado JNcQUOI (34 euros) para receber depois os principais: bitoque de atum com ovo a cavalo (75 euros/2PAX), bacalhau confitado com açorda de ovas (38 euros), perna de caranguejo thermidor (150 euros) ou arroz de lavagante nacional com coentros (75 euros). Os dois de carne respondem pelo nome de cordon bleu de frango (36 euros) e lombo de novilho em manteiga noisette com vinagre de porto vintage (48 euros).