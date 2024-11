No JNcQUOI Avenida, Filipe Carvalho quer democratizar a comida: "Para que todos possam provar trufa branca uma vez"

Antes de seguirmos aos principais, é importante perceber: como se encara esta pausa temporária no fine dining? “De forma positiva, estou a mostrar que sou multifacetado”, afirmou Filipe Carvalho. O antigo chef estrelado anunciou a sua saída do Fifty Seconds no final do ano passado, junto do anúncio da não renovação de contrato de Martín Berasategui, distinguido com 12 estrelas Michelin, para assumir os dois restaurantes inseridos no hotel JNcQUOI House, que ia abrir portas a 19 de junho mas que viu a inauguração ser adiada por um incêndio, uma semana e meia antes.

Filipe Carvalho ia liderar o The Fish, um restaurante do mesmo target que o Avenida mas tendo como foco o peixe e o marisco, e o The Table, um restaurante de fine dining, apenas com 11 lugares sentados ao balcão e onde será trabalhado o melhor produto do mar que chegará ao hotel. “Não se pode comparar com nada”, afirmou o chef, acrescentando: “É o tipo de cozinha Filipe Carvalho”.

Apesar da mudança de planos, o chef defende que agora no JNcQUOI vai provar aquilo que todos os cozinheiros devem saber fazer antes de chegarem ao fine dining: “fazer qualidade e volume com muita qualidade”. “Agora, se posso continuar a trabalhar tudo, como trabalhava no fine dining, sinto-me feliz porque um cozinheiro não se pode satisfazer só por ter uma estrela Michelin. Tem que se satisfazer por fazer bem e com qualidade“, defendeu.

“Não tem mal nenhum nós agora estarmos aqui e fazermos uma coisa do qual sentimos orgulho e nos sentimos felizes. Eu levanto-me todos os dias motivado para vir trabalhar, que é o mais importante. Sinto-me feliz onde estou, sinto-me bem. E quando tivermos o projeto do hotel e do fine dining, ainda ainda me sentirei melhor e com mais vontade”, garantiu.

Quanto ao hotel, com as obras de reconstrução já em andamento, o chef garante que o projeto se vai manter e que, quando finalmente estiver pela cozinha do The Table, vai trabalhar para alcançar “uma, duas ou três estrelas, as que deixarem”.