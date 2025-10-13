Dois comboios colidiram na Eslováquia. 91 pessoas ficaram feridas

O acidente ocorreu pelas 10h00 na hora local (09h00 em Portugal Continental). O ministro da Saúde da Eslováquia, Kamil Šaško, citado pelo jornal Dennik N, informou na tarde de segunda-feira que os socorristas trataram um total de 91 pessoas após o acidente, sendo que sete pessoas tiveram ferimentos graves, 14 tiveram ferimentos moderados e outras 70 pessoas sofreram ferimentos leves. De acordo com a polícia eslovaca, cerca de 80 pessoas viajavam a bordo de ambas as viaturas.

As operações de resgate envolveram cinco ambulâncias e dois helicópteros para assistir os feridos. No Facebook, a polícia informou que o condutor de um dos comboios foi detido, submetido a um teste para a presença de drogas e álcool que teve resultado negativo, e depois libertado. O outro condutor foi levado para o hospital com ferimentos graves. Foi aberto um processo por crime de perigo geral, e as investigações ainda estão a decorrer.

Segundo o ministro da Administração Interna do país, Matúš Šutaj Eštok, a “causa preliminar do acidente” terá sido um maquinista de um dos comboios não ter cedido a passagem ao outro no cruzamento antes de um túnel, provocando um choque. Porém, indicou que terá de ser feita uma investigação ao que provocou o acidente.