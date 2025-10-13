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Dois comboios colidiram na Eslováquia. 91 pessoas ficaram feridas

Este artigo tem mais de 1 ano

Acidente terá sido provocado por um maquinista não ter cedido passagem ao outro comboio. Foi aberto um processo crime e sete dos feridos estão em estado crítico, segundo autoridades.

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Polícia SR - Košický kraj/Facebook

Polícia SR - Košický kraj/Facebook

Uma colisão entre dois comboios no leste da Eslováquia na manhã da passada segunda-feira, 13 de outubro, causou pelo menos 91 feridos, avançou o ministro da Saúde eslovaco, Kamil Šaško. O incidente ocorreu perto de Ro žňava, na região oriental de Kosice. No Facebook, a polícia eslovaca indicou que não há mortes a registar.

O acidente ocorreu pelas 10h00 na hora local (09h00 em Portugal Continental). O ministro da Saúde da Eslováquia, Kamil Šaško, citado pelo jornal Dennik N, informou na tarde de segunda-feira que os socorristas trataram um total de 91 pessoas após o acidente, sendo que sete pessoas tiveram ferimentos graves, 14 tiveram ferimentos moderados e outras 70 pessoas sofreram ferimentos leves. De acordo com a polícia eslovaca, cerca de 80 pessoas viajavam a bordo de ambas as viaturas.

As operações de resgate envolveram cinco ambulâncias e dois helicópteros para assistir os feridos. No Facebook, a polícia informou que o condutor de um dos comboios foi detido, submetido a um teste para a presença de drogas e álcool que teve resultado negativo, e depois libertado. O outro condutor foi levado para o hospital com ferimentos graves. Foi aberto um processo por crime de perigo geral, e as investigações ainda estão a decorrer.

Segundo o ministro da Administração Interna do país, Matúš Šutaj Eštok, a “causa preliminar do acidente” terá sido um maquinista de um dos comboios não ter cedido a passagem ao outro no cruzamento antes de um túnel, provocando um choque. Porém, indicou que terá de ser feita uma investigação ao que provocou o acidente.

Proponha uma correção, sugira uma pista: acerta@observador.pt

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