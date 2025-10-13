O antigo Presidente francês, Nicolas Sarkozy, conheceu, esta segunda-feira, a data em que começará a cumprir pena de prisão. Depois de sessão num tribunal em Paris, o ex-chefe de Estado não prestou declarações à imprensa. Contudo, o canal de televisão RTL avançou — e outros meios de comunicação sociais também noticiaram — que vai dar entrada na cadeia a 21 de outubro, na próxima terça-feira.

Condenado a cinco anos de prisão devido ao financiamento ilegal da campanha presidencial de 2007 com fundos da Líbia liderada por Muammar Gaddafi, Nikolas Sarkozy deverá ser detido na prisão de La Santé, em Paris, segundo a imprensa francesa.

O antigo Presidente será colocado numa ala específica para pessoas vulneráveis ou que têm uma grande exposição mediática. De acordo com informações apuradas pela BFMTV, Nicolas Sarkozy ficará numa ceka de 9 m², que tem chuveiro, frigorífico e televisão.

Mesmo assim, de acordo com Hugo Vitry, secretário do sindicato Force Ouvrière que trabalha na prisão de La Santé, “não haverá qualquer tratamento preferencial”, apesar de Nicolas Sarkozy ser o primeiro antigo Chefe de Estado na História de França a ser preso. “As celas não têm nada mais, nada menos, do que outras celas” da ala, garantiu.

O ex-Presidente francês poderá, ainda assim, comprar comida especial na cantina. E manterá o seu “direito à informação, às visitas, a correspondência escrita e telefónica e à prática da religião”.

Assim que entrar na prisão, a equipa legal que representa Nicolas Sarkozy poderá apresentar um novo recurso para pedir a libertação do ex-Presidente. O tribunal terá um prazo de dois meses para deliberar sobre o pedido. Como escreve a RTL, uma vez que tem 70 anos e não existe risco de fuga, o antigo chefe de Estado poderá mesmo ser libertado — e antes do Natal.