Aveiro
- Águeda — Jorge Henrique Fernandes de Almeida — PPD/PSD.MPT
- Albergaria-a-Velha — José Carlos Estrela Coelho — CDS-PP
- Anadia — Jorge Eduardo Ferreira Sampaio — PPD/PSD.CDS-PP
- Arouca — Margarida Maria de Sousa Correia Belém — PS
- Aveiro — Luís Manuel Souto de Miranda — PPD/PSD.CDS-PP.PPM
- Castelo de Paiva — Ricardo Jorge Mendes Cardoso — PS
- Espinho — Jorge Manuel Mengo Ratola — PPD/PSD
- Estarreja — Isabel Maria da Conceição Simões Pinto — PPD/PSD.CDS-PP
- Santa Maria da Feira — Amadeu Albertino Marques Soares Albergaria — PPD/PSD
- Ílhavo — Rui Manuel da Silva Pedro Moreira Dias — PPD/PSD.CDS-PP
- Mealhada — António Jorge Fernandes Franco — MMMI
- Murtosa — Januário Vieira da Cunha — PPD/PSD
- Oliveira de Azeméis — Joaquim Jorge Ferreira — PS
- Oliveira do Bairro — Duarte dos Santos Almeida Novo — CDS-PP
- Ovar — Domingos Manuel Marques Silva — PPD/PSD
- São João da Madeira — João Gomes Oliveira — PPD/PSD.CDS-PP
- Sever do Vouga — Pedro Amadeu Fernandes Lopes Lobo — PPD/PSD
- Vagos — Rui Miguel Rocha da Cruz — PPD/PSD
- Vale de Cambra — André Agostinho Martins da Silva — CDS-PP
Beja
- Aljustrel — Fernando Manuel Batista de Brito Ruas — PCP-PEV
- Almodôvar — José Tadeu Sebastião Figueira de Freitas — PPD/PSD
- Alvito — José Manuel Carvalho Penedo Martins Efigénio — PS
- Barrancos — Emílio Carvalho Domingos — PCP-PEV
- Beja — Nuno Fernando Montes Palma Ferro — PPD/PSD.CDS-PP.IL
- Castro Verde — António José Rosa de Brito — PS
- Cuba — João Duarte d’ Oliveira Brito Palma — PCP-PEV
- Ferreira do Alentejo — Luís António Pita Ameixa — PS
- Mértola — Mário José Santos Tomé — PS
- Moura — Álvaro José Pato Azedo — PS
- Odemira — Helder António Guerreiro — PS
- Ourique — Marcelo David Coelho Guerreiro — PS
- Serpa — Francisco José Palma Picareta — PS
- Vidigueira — Ricardo Manuel Bogango Bonito — PS
Braga
- Amares — Emanuel Augusto da Silva Magalhães — PPD/PSD
- Barcelos — Mário Constantino Araújo Leite da Silva Lopes — PPD/PSD.CDS-PP
- Braga – João Vasconcelos Barros (PSD/CDS-PP/PPM)
- Cabeceiras de Basto — Manuel António Mendes Teixeira — PPD/PSD.CDS-PP
- Celorico de Basto — José António Peixoto Lima — PPD/PSD
- Esposende — Carlos Manuel Pires Martins da Silva — M
- Fafe — Antero da Silva Oliveira Barbosa Fernandes — PS
- Guimarães — Ricardo José Machado Pereira da Silva Araújo — PPD/PSD.CDS-PP
- Póvoa de Lanhoso — Frederico Oliveira Castro — PS
- Terras de Bouro — Manuel João Sampaio Tibo — PPD/PSD
- Vieira do Minho — Filipe Alexandre Soares Oliveira — PS
- Vila Nova de Famalicão — Mário Sousa Passos — PPD/PSD.CDS-PP
- Vila Verde — Júlia Maria Caridade Rodrigues Fernandes — PPD/PSD
- Vizela — Victor Hugo Machado da Costa Salgado de Abreu — MVS-IND
Bragança
- Alfândega da Fé — Eduado Manuel Dobrões Tavares — PS
- Bragança – Isabel Cristina Fernandes Rodrigues Ferreira (PS)
- Carrazeda de Ansiães — João Manuel dos Santos Lopes Gonçalves — PPD/PSD
- Freixo de Espada à Cinta — Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira — PS
- Macedo de Cavaleiros — Sérgio David Ramos Borges — PPD/PSD.CDS-PP
- Miranda do Douro — Helena Maria da Silva Ventura Barril — PPD/PSD
- Mirandela — Vitor Manuel Correia — PS
- Mogadouro — António Joaquim Pimentel — PPD/PSD
- Torre de Moncorvo — José Carlos de Sá Menezes — PPD/PSD
- Vila Flor — Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo — PPD/PSD.CDS-PP
- Vimioso — António dos Santos João Vaz — PPD/PSD
- Vinhais — Luís dos Santos Fernandes — PS
Castelo Branco
- Belmonte — António Luís Beites Soares — NC
- Castelo Branco — Leopoldo Martins Rodrigues — PS
- Covilhã — Hélio Jorge Simões Fazendeiro — PS
- Fundão — Luis Miguel Roque Tarouca Duarte Gavinhos — PPD/PSD
- Idanha-a-Nova — Elza Maria Martins Gonçalves — PS
- Oleiros — Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques — PPD/PSD
- Penamacor — José Miguel Ribeiro de Oliveira — PS
- Proença-a-Nova — João Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo — PS
- Sertã — Carlos Alberto de Miranda — PS
- Vila de Rei — Paulo César Laranjeira Luís — PPD/PSD
- Vila Velha de Ródão — António Tavares Pinto Carmona Mendes — PS
Coimbra
- Arganil — Luís Paulo Carreira Fonseca da Costa — PPD/PSD
- Cantanhede — Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira — PPD/PSD
- Coimbra — Ana Maria Pereira Abrunhosa Trigueiros de Aragão — PS.L.PAN
- Condeixa-a-Nova — Liliana Marques Pimentel — CNC
- Figueira da Foz — Pedro de Miguel de Santana Lopes — PPD/PSD.CDS-PP
- Góis — António Rui de Sousa Godinho Sampaio — PPD/PSD
- Lousã — Victor Eugénio das Neves Carvalho — PPD/PSD.CDS-PP
- Mira — Artur Jorge Ribeiro Fresco — PPD/PSD
- Miranda do Corvo — José Miguel Ramos Ferreira — PPD/PSD.CDS-PP
- Montemor-o-Velho — José Jacírio Teixeira Veríssimo — PS
- Oliveira do Hospital — José Francisco Tavares Rolo — PS
- Pampilhosa da Serra — Jorge Alves Custódio — PPD/PSD
- Penacova — Álvaro Gil Ferreira Martins Coimbra — PPD/PSD
- Penela — Eduardo Jorge Mendes Nogueira dos Santos — PS
- Soure — Rui Miguel Freire Mendes Fernandes — NC
- Tábua — Ricardo Manuel Oliveira da Silva Cruz — PS
- Vila Nova de Poiares — Nuno Alexandre Figueiredo Neves — PRS
Évora
- Alandroal — João Maria Aranha Grilo — PS
- Arraiolos — Jorge Joaquim Piteira Macau — PCP-PEV
- Borba — Pedro Duarte Abelho Grego Esteves — PS
- Estremoz — José Daniel Pena Sádio — PS
- Évora — José Carlos das Dores Zorrinho — PS
- Montemor-o-Novo — Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá — PCP-PEV
- Mora — Luis Simão Duarte de Matos — PCP-PEV
- Mourão — João Filipe Cardoso Fernandes Fortes — PPD/PSD.CDS-PP
- Portel — Maria Luísa Leonço Farinha — PS
- Redondo — David Manuel Fialho Galego — PPD/PSD.CDS-PP
- Reguengos de Monsaraz — Marta Sofia da Silva Chilrito Prates — PPD/PSD
- Vendas Novas — Ricardo Manuel Coelho Videira — PPD/PSD
- Viana do Alentejo — Luís Miguel Horta Metrogos — PS
- Vila Viçosa — Inácio José Ludovico Esperança — PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM
Faro
- Albufeira — Rui Celestino dos Santos Cristina — CH
- Alcoutim — Paulo Jorge Cavaco Paulino — PS
- Aljezur — Manuel José de Jesus Marreiros — R-MI
- Castro Marim — Filomena Pascoal Sintra — PPD/PSD
- Faro — António Miguel Ventura Pina — PS
- Lagoa — Luís António Alves da Encarnação — PS
- Lagos — Hugo Miguel Marreiros Henrique Pereira — PS
- Loulé — Telmo Manuel Machado Pinto — PS
- Monchique — Paulo Jorge Duarte Alves — PS
- Olhão — Ricardo Manuel Veia Calé — PS
- Portimão — Álvaro Miguel Peixinho Alambre Bila — PS
- São Brás de Alportel — Marlene de Sousa Guerreiro — PS
- Silves — Álvaro Palma de Araújo — PCP-PEV
- Tavira — Ana Paula Fernandes Martins — PS
- Vila do Bispo — Paula Alexandra Xavier Alves de Freitas — PPD/PSD
- Vila Real de Santo António — Álvaro Palma de Araújo — PS
Guarda
- Aguiar da Beira — Virgílio Cunha — UPNT
- Almeida — António José Monteiro Machado — PPD/PSD
- Celorico da Beira — Carlos Manuel da Fonseca Ascensão — PPD/PSD
- Figueira de Castelo Rodrigo — Carlos Manuel Martins Condesso — PPD/PSD
- Fornos de Algodres — Alexandre Filipe Fernandes Lote — PS
- Gouveia — Jorge Abrantes Cardoso Ferreira — PPD/PSD
- Guarda — Sérgio Fernando da Silva Costa — NC.PPM
- Manteigas — Flávio Miguel Tacanho Massano — MTG 2030
- Mêda — António César Valente Figueiredo — PPD/PSD.CDS-PP
- Pinhel — Daniela Patrícia Monteiro Capelo — PPD/PSD
- Sabugal — Vitor Manuel Dias Proença — PPD/PSD
- Seia — António Luciano Silva Ribeiro — PS
- Trancoso — Daniel José Salvador Joana — PS
- Vila Nova de Foz Côa — Pedro Miguel Carvalho Duarte — PPD/PSD
Leiria
- Alcobaça — Herminio José da Cruz Augusto Rodrigues — PPD/PSD
- Alvaiázere — João Paulo Carvalho Guerreiro — PPD/PSD
- Ansião — Jorge Humberto Fernandes Cancelinha — PPD/PSD
- Batalha — André Emanuel Bento Sousa — PPD/PSD
- Bombarral — Ricardo Manuel da Silva Fernandes — PS
- Caldas da Rainha — Vitor Manuel Calisto Marques — VM
- Castanheira de Pêra — António Manuel Henrique Antunes — PS
- Figueiró dos Vinhos — Carlos Alberto David dos Santos Lopes — MFI
- Leiria — Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes — PS
- Marinha Grande — Paulo Jorge Campos Vicente — PS
- Nazaré — Serafim António Louraço da Silva — PPD/PSD
- Óbidos — Filipe Miguel Alves Correia Daniel — PPD/PSD
- Pedrógão Grande — João Manuel Gomes Marques — PPD/PSD
- Peniche — Filipe Maia de Matos Ferreira Sales — PPD/PSD
- Pombal — Pedro Alexandre Antunes Faustino Pimpão dos Santos — PPD/PSD
- Porto de Mós — José Jorge Couto Vala — PPD/PSD
Lisboa
- Alenquer — João Miguel Maçarico Nicolau — PS
- Amadora – Vítor Manuel Torres Ferreira (PS)
- Arruda dos Vinhos — Carlos Manuel Jorge Alves — PS
- Azambuja — Silvino Jose Silva Lúcio — PS
- Cadaval — Ricardo Alexandre da Silva Pinteus — PPD/PSD
- Cascais — Nuno Francisco Piteira Lopes — PPD/PSD.CDS-PP
- Lisboa — Carlos Manuel Félix Moedas (PSD/CDS-PP/IL)
- Loures — Ricardo Jorge Colaço Leão — PS
- Lourinhã — Orlando Matias da Fonseca Carvalho — PPD/PSD.CDS-PP
- Mafra – Hugo Manuel Moreira Luís (#HML 2025 — Hugo Moreira Luís 2025)
- Odivelas – Hugo Manuel dos Santos Martins (PS)
- Oeiras — Isaltino Afonso Morais — INOV25
- Sintra – Marco Paulo Caldeira de Almeida (PSD/IL/PAN)
- Sobral de Monte Agraço — Raquel Filipa Soares Lourenço — PPD/PSD.CDS-PP.PPM.MPT
- Torres Vedras — Sérgio Paulo Matias Galvão — PPD/PSD.CDS-PP.VP
- Vila Franca de Xira – Fernando Paulo Ferreira (PS)
Portalegre
- Alter do Chão — Francisco José Cordeiro Miranda — PPD/PSD.CDS-PP
- Arronches — João Carlos Ventura Crespo — PPD/PSD.CDS-PP
- Avis — Manuel Maria Libério Coelho — PCP-PEV
- Campo Maior — Luís Fernando Martins Rosinha — PS
- Castelo de Vide — Nuno Filipe Baptista Calixto — PPD/PSD
- Crato — Joaquim Bernardo dos Santos Diogo — PS
- Elvas — José António Rondão Almeida — MCPE
- Fronteira — António Velez Gomes — PPD/PSD
- Gavião — António Manuel Gomes Severino — PS
- Marvão — Luis António Abelho Sobreira Vitorino — PPD/PSD.CDS-PP
- Monforte — Miguel Alexandre Ferreira Rasquinho — PS
- Nisa — José Dinis Samarra Serra — PS
- Ponte de Sor — Rogério Eduardo Correia Silva Alves — PS
- Portalegre — Fermelinda de Jesus Pombo Carvalho — PPD/PSD.CDS-PP
- Sousel — Manuel Joaquim Silva Valério — PS
Porto
- Amarante — António Jorge Vieira Ricardo — PPD/PSD.CDS-PP
- Baião — Ana Raquel Coelho Azevedo — PPD/PSD.CDS-PP
- Felgueiras — Nuno Alexandre Martins da Fonseca — L.PS
- Gondomar — Luís Filipe Castro de Araújo — PS
- Lousada — Nelson Ângelo Coelho Oliveira — PS
- Maia — António Domingos da Silva Tiago (PSD/CDS-PP)
- Marco de Canaveses — Cristina Lasalete Cardoso Vieira — PS
- Matosinhos — Luisa Maria Neves Salgueiro — PS
- Paços de Ferreira — Paulo Jorge Rodrigues Ferreira — PS
- Paredes — José Alexandre da Silva Almeida — PS
- Penafiel — Pedro Miguel Santana Cepeda — PPD/PSD.CDS-PP
- Porto – Pedro Miguel Azeredo Duarte (PSD/CDS-PP/IL)
- Póvoa de Varzim — Andrea Luísa Neiva Maia da Silva — PPD/PSD
- Santo Tirso — Alberto Manuel Martins da Costa — PS
- Valongo — Paulo Esteves Ferreira — PS
- Vila do Conde — Vitor Manuel Moreira Costa — PS
- Trofa — Sérgio Daniel da Costa Araújo — PPD/PSD.CDS-PP
- Vila Nova de Gaia – Luís Filipe Menezes Lopes (PSD/CDS-PP/IL)
Santarém
- Abrantes — Manuel Jorge Séneca da Luz — PS
- Alcanena — Rui Fernando Anastácio Henriques — PPD/PSD.CDS-PP
- Almeirim — Joaquim Manuel de Deus Catalão — PS
- Alpiarça — Sónia Iasabel Fernandes Sanfona Cruz Mendes — PS
- Benavente — Sónia Patrícia da Silva Ferreira Quintino — PPD/PSD.CDS-PP
- Cartaxo — João Miguel Ferreira Heitor — PPD/PSD
- Chamusca — Nuno Jorge Lino Mira — PS
- Constância — Sérgio Miguel Santos Pereira de Oliveira — PS
- Coruche — Nuno José Silva Guilherme Henriques Azevedo — PS
- Entroncamento — Nelson José Estrela Lopes Cunha — CH
- Ferreira do Zêzere — Bruno José da Graça Gomes — PS
- Golegã — António Carlos da Costa Camilo — 2025 Por todos
- Mação — José Fernando Mendes Martins — PS
- Rio Maior — Luís Filipe Santana Dias — PPD/PSD.CDS-PP
- Salvaterra de Magos — Helena Maria Pereira das Neves — Juntos Fazemos+
- Santarém – João Francisco Ferreira Teixeira Leite (PSD)
- Sardoal — Pedro Manuel dos Santos Rosa — PPD/PSD
- Tomar — Tiago Manuel Henriques Ferreira Carrão — PPD/PSD.CDS-PP
- Torres Novas — José Manuel Paulo Trincão Marques — PS
- Vila Nova da Barquinha — Manuel José Coimbra Mourato — PS
- Ourém — Luis Miguel Marques Grossinho Coutinho Albuquerque — PPD/PSD.CDS-PP
Setúbal
- Alcácer do Sal — Clarisse Maria Gaudinho Veredas Campos — PS
- Alcochete — Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto — PS
- Almada — Inês Saint-Maurice Esteves Medeiros Victorino de Almeida — PS
- Barreiro — Frederico Alexandre Aljustrel da Costa Rosa — PS
- Grândola — Luís Manuel Rodrigues Vital Alexandre — PS
- Moita – Carlos Edgar Rodrigues Albino (PS)
- Montijo — Fernando José Gouveia Caria — MVC
- Palmela — Ana Teresa Vicente Custódio de Sá — PCP-PEV
- Santiago do Cacém — Bruno José Peixoto Gonçalves Pereira — STC
- Seixal — Paulo Alexandre da Conceição Silva — PCP-PEV
- Sesimbra — Francisco Manuel Firmino de Jesus — PCP-PEV
- Setúbal – Maria das Dores Marques Banheiro Meira (SET-V – Setúbal de Volta)
- Sines — Álvaro dos Santos Bejinha — PCP-PEV
Viana do Castelo
- Arcos de Valdevez — Olegário Gomes Gonçalves — PPD/PSD
- Caminha — Liliana Sofia Bouça da Silva — PPD/PSD.CDS-PP.PPM
- Melgaço — José Albano Esteves Domingues — PPD/PSD.CDS-PP
- Monção — António José Fernandes Barbosa — PPD/PSD
- Paredes de Coura — Tiago Manuel Pereira da Cunha — PS
- Ponte da Barca — Augusto Manuel dos Reis Marinho — PPD/PSD
- Ponte de Lima — Vasco Nuno Magalhães — CDS-PP
- Valença — José Manuel Vaz Carpinteira — PS
- Viana do Castelo — Joaquim Luís Nobre Pereira — PS
- Vila Nova de Cerveira — Rui Pedro Teixeira Ferreira da Silva — PS
Vila Real
- Alijó — José Rodrigues Paredes — PPD/PSD.CDS-PP
- Boticas — António Guilherme Forte Leres Pires — PPD/PSD
- Chaves — Nuno Vaz Ribeiro — PS
- Mesão Frio — Paulo Jorge Peres Teixeira da Silva — PS
- Mondim de Basto — Bruno Miguel de Moura Ferreira — PPD/PSD
- Montalegre — Maria de Fátima Pereira Fernandes Alves — PS
- Murça — Mário Artur Correia Lopes — PPD/PSD
- Peso da Régua — José Manuel Gonçalves — PPD/PSD
- Ribeira de Pena — João Avelino Noronha Rodrigues de Carvalho — PS
- Sabrosa — Maria Helena Marques Pinto da Lapa — PS
- Santa Marta de Penaguião — Sílvia Fonseca Silva — PS
- Valpaços — Jorge Manuel da Mata Pires — PPD/PSD
- Vila Pouca de Aguiar — Ana Rita Ferreira Dias Bastos — PPD/PSD
- Vila Real — Alexandre Manuel Mouta Favaios — PS
Viseu
- Armamar — Márcio Paulo Carrulo Morais — PPD/PSD
- Carregal do Sal — Paulo Jorge Catalino de Almeida Ferraz — PS
- Castro Daire — Paulo Martins de Almeida — PPD/PSD.CDS-PP
- Cinfães — Carlos Alberto Lopes Cardoso — PS
- Lamego — Francisco Manuel Lopes — PPD/PSD.CDS-PP
- Mangualde — Marco Filipe Pessoa de Almeida — PS
- Moimenta da Beira — Paulo Alexandre de Matos Figueiredo — PS
- Mortágua — Ricardo Sergio Pardal Marques — PS
- Nelas — Joaquim Augusto Alves do Amaral — PPD/PSD
- Oliveira de Frades — João Carlos Ferreira Valério — PPD/PSD.CDS-PP
- Penalva do Castelo — José Dias Lopes Laires — PS
- Penedono — Sónia Isabel Anjos Numão Lopes — PS
- Resende — Fernando Silvério Cardoso de Sousa — PPD/PSD.CDS-PP
- Santa Comba Dão — Inês Maria Varela Matos — PPD/PSD.IL
- São João da Pesqueira — Manuel António Natário Cordeiro — PPD/PSD
- São Pedro do Sul — Pedro Miguel Mouro Lourenço — PS
- Sátão — Alexandre Manuel Mendonça Vaz — PPD/PSD
- Sernancelhe — Carlos Manuel Ramos dos Santos — PPD/PSD
- Tábuaço — José João Monteiro Patrício — PS
- Tarouca — José Damião Lopes Guedes de Melo — PPD/PSD
- Tondela — Fatima Carla Dias Antunes Borges — PPD/PSD
- Vila Nova de Paiva — Paulo Manuel Teixeira Marques — PS
- Viseu — João Nuno Ferreira Gonçalves Azevedo — PS
- Vouzela — Carlos Alberto Santos Oliveira — PPD/PSD
Região Autónoma da Madeira
- Calheta — Doroteia Mercês Andrade da Silva Leça — PPD/PSD
- Câmara de Lobos — Celso Renato Freitas Bettencourt — PPD/PSD
- Funchal — Jorge Maria Abreu de Carvalho — PPD/PSD.CDS-PP
- Machico — Hugo Alexandre Teixeira Marques — PS
- Ponta do Sol — Rui David Pita Marques Luis — PPD/PSD.CDS-PP
- Porto Moniz — Olavo Bolana Gouveia Pereira — PS
- Ribeira Brava — Jorge Manuel Faria dos Santos — PPD/PSD.CDS-PP
- Santa Cruz — Élia Luísa Dias Gonçalves Ascensão — JPP
- Santana — Márcio Dinarte da Silva Fernandes — CDS-PP
- São Vicente — José Carlos Gonçalves — CH
- Porto Santo — Nuno Filipe Melim Batista — PPD/PSD.CDS-PP
Região Autónoma dos Açores
- Vila do Porto — Bárbara Pereira Torres de Medeiros — PS
- Lagoa — Frederico Furtado de Sousa — PS
- Nordeste — António Miguel Borges Soares — PPD/PSD
- Ponta Delgada — Pedro Miguel de Medeiros do Nascimento Cabral — PPD/PSD
- Povoação — Pedro Nuno de Sousa Melo — PS
- Ribeira Grande — Jaime Luís Melo Vieira — PPD/PSD
- Vila Franca do Campo — Graça de Fátima Bolarinho Ventura Melo — PS
- Angra do Heroísmo — Fátima da Conceição Lobão da Silveira Amorim — PS
- Vila da Praia da Vitória — Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira — PPD/PSD.CDS-PP
- Santa Cruz da Graciosa — António Manuel Ramos dos Reis — PPD/PSD
- Calheta — António João Viegas Sousa — PPD/PSD
- Velas — Catarina Oliveira Cabeceiras — CDS-PP
- Lajes do Pico — Ana Catarina Terra Brum — PS
- Madalena — Catarina Isabel Gaspar Manito — PPD/PSD
- São Roque do Pico — Luís Filipe Ramos Macedo da Silva — PPD/PSD
- Horta — Carlos Manuel da Silveira Ferreira — PPD/PSD.CDS-PP.PPM
- Lajes das Flores — Beto Alexandre Azevedo Vasconcelos — PS
- Santa Cruz das Flores — Maria Elisabete Avelar Nóia — MCC
- Corvo — Marco Paulo Alves da Silva — PS