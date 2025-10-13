Aveiro

  • Águeda — Jorge Henrique Fernandes de Almeida — PPD/PSD.MPT
  • Albergaria-a-Velha — José Carlos Estrela Coelho — CDS-PP
  • Anadia — Jorge Eduardo Ferreira Sampaio — PPD/PSD.CDS-PP
  • Arouca — Margarida Maria de Sousa Correia Belém — PS
  • Aveiro — Luís Manuel Souto de Miranda — PPD/PSD.CDS-PP.PPM
  • Castelo de Paiva — Ricardo Jorge Mendes Cardoso — PS
  • Espinho — Jorge Manuel Mengo Ratola — PPD/PSD
  • Estarreja — Isabel Maria da Conceição Simões Pinto — PPD/PSD.CDS-PP
  • Santa Maria da Feira — Amadeu Albertino Marques Soares Albergaria — PPD/PSD
  • Ílhavo — Rui Manuel da Silva Pedro Moreira Dias — PPD/PSD.CDS-PP
  • Mealhada — António Jorge Fernandes Franco — MMMI
  • Murtosa — Januário Vieira da Cunha — PPD/PSD
  • Oliveira de Azeméis — Joaquim Jorge Ferreira — PS
  • Oliveira do Bairro — Duarte dos Santos Almeida Novo — CDS-PP
  • Ovar — Domingos Manuel Marques Silva — PPD/PSD
  • São João da Madeira — João Gomes Oliveira — PPD/PSD.CDS-PP
  • Sever do Vouga — Pedro Amadeu Fernandes Lopes Lobo — PPD/PSD
  • Vagos — Rui Miguel Rocha da Cruz — PPD/PSD
  • Vale de Cambra — André Agostinho Martins da Silva — CDS-PP

Beja

  • Aljustrel — Fernando Manuel Batista de Brito Ruas — PCP-PEV
  • Almodôvar — José Tadeu Sebastião Figueira de Freitas — PPD/PSD
  • Alvito — José Manuel Carvalho Penedo Martins Efigénio — PS
  • Barrancos — Emílio Carvalho Domingos — PCP-PEV
  • Beja — Nuno Fernando Montes Palma Ferro — PPD/PSD.CDS-PP.IL
  • Castro Verde — António José Rosa de Brito — PS
  • Cuba — João Duarte d’ Oliveira Brito Palma — PCP-PEV
  • Ferreira do Alentejo — Luís António Pita Ameixa — PS
  • Mértola — Mário José Santos Tomé — PS
  • Moura — Álvaro José Pato Azedo — PS
  • Odemira — Helder António Guerreiro — PS
  • Ourique — Marcelo David Coelho Guerreiro — PS
  • Serpa — Francisco José Palma Picareta — PS
  • Vidigueira — Ricardo Manuel Bogango Bonito — PS

Braga

  • Amares — Emanuel Augusto da Silva Magalhães — PPD/PSD
  • Barcelos — Mário Constantino Araújo Leite da Silva Lopes — PPD/PSD.CDS-PP
  • Braga – João Vasconcelos Barros (PSD/CDS-PP/PPM)
  • Cabeceiras de Basto — Manuel António Mendes Teixeira — PPD/PSD.CDS-PP
  • Celorico de Basto — José António Peixoto Lima — PPD/PSD
  • Esposende — Carlos Manuel Pires Martins da Silva — M
  • Fafe — Antero da Silva Oliveira Barbosa Fernandes — PS
  • Guimarães — Ricardo José Machado Pereira da Silva Araújo — PPD/PSD.CDS-PP
  • Póvoa de Lanhoso — Frederico Oliveira Castro — PS
  • Terras de Bouro — Manuel João Sampaio Tibo — PPD/PSD
  • Vieira do Minho — Filipe Alexandre Soares Oliveira — PS
  • Vila Nova de Famalicão — Mário Sousa Passos — PPD/PSD.CDS-PP
  • Vila Verde — Júlia Maria Caridade Rodrigues Fernandes — PPD/PSD
  • Vizela — Victor Hugo Machado da Costa Salgado de Abreu — MVS-IND

Bragança

  • Alfândega da Fé — Eduado Manuel Dobrões Tavares — PS
  • Bragança – Isabel Cristina Fernandes Rodrigues Ferreira (PS)
  • Carrazeda de Ansiães — João Manuel dos Santos Lopes Gonçalves — PPD/PSD
  • Freixo de Espada à Cinta — Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira — PS
  • Macedo de Cavaleiros — Sérgio David Ramos Borges — PPD/PSD.CDS-PP
  • Miranda do Douro — Helena Maria da Silva Ventura Barril — PPD/PSD
  • Mirandela — Vitor Manuel Correia — PS
  • Mogadouro — António Joaquim Pimentel — PPD/PSD
  • Torre de Moncorvo — José Carlos de Sá Menezes — PPD/PSD
  • Vila Flor — Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo — PPD/PSD.CDS-PP
  • Vimioso — António dos Santos João Vaz — PPD/PSD
  • Vinhais — Luís dos Santos Fernandes — PS

Castelo Branco

  • Belmonte — António Luís Beites Soares — NC
  • Castelo Branco — Leopoldo Martins Rodrigues — PS
  • Covilhã — Hélio Jorge Simões Fazendeiro — PS
  • Fundão — Luis Miguel Roque Tarouca Duarte Gavinhos — PPD/PSD
  • Idanha-a-Nova — Elza Maria Martins Gonçalves — PS
  • Oleiros — Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques — PPD/PSD
  • Penamacor — José Miguel Ribeiro de Oliveira — PS
  • Proença-a-Nova — João Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo — PS
  • Sertã — Carlos Alberto de Miranda — PS
  • Vila de Rei — Paulo César Laranjeira Luís — PPD/PSD
  • Vila Velha de Ródão — António Tavares Pinto Carmona Mendes — PS

Coimbra

  • Arganil — Luís Paulo Carreira Fonseca da Costa — PPD/PSD
  • Cantanhede — Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira — PPD/PSD
  • Coimbra — Ana Maria Pereira Abrunhosa Trigueiros de Aragão — PS.L.PAN
  • Condeixa-a-Nova — Liliana Marques Pimentel — CNC
  • Figueira da Foz — Pedro de Miguel de Santana Lopes — PPD/PSD.CDS-PP
  • Góis — António Rui de Sousa Godinho Sampaio — PPD/PSD
  • Lousã — Victor Eugénio das Neves Carvalho — PPD/PSD.CDS-PP
  • Mira — Artur Jorge Ribeiro Fresco — PPD/PSD
  • Miranda do Corvo — José Miguel Ramos Ferreira — PPD/PSD.CDS-PP
  • Montemor-o-Velho — José Jacírio Teixeira Veríssimo — PS
  • Oliveira do Hospital — José Francisco Tavares Rolo — PS
  • Pampilhosa da Serra — Jorge Alves Custódio — PPD/PSD
  • Penacova — Álvaro Gil Ferreira Martins Coimbra — PPD/PSD
  • Penela — Eduardo Jorge Mendes Nogueira dos Santos — PS
  • Soure — Rui Miguel Freire Mendes Fernandes — NC
  • Tábua — Ricardo Manuel Oliveira da Silva Cruz — PS
  • Vila Nova de Poiares — Nuno Alexandre Figueiredo Neves — PRS

Évora

  • Alandroal — João Maria Aranha Grilo — PS
  • Arraiolos — Jorge Joaquim Piteira Macau — PCP-PEV
  • Borba — Pedro Duarte Abelho Grego Esteves — PS
  • Estremoz — José Daniel Pena Sádio — PS
  • Évora — José Carlos das Dores Zorrinho — PS
  • Montemor-o-Novo — Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá — PCP-PEV
  • Mora — Luis Simão Duarte de Matos — PCP-PEV
  • Mourão — João Filipe Cardoso Fernandes Fortes — PPD/PSD.CDS-PP
  • Portel — Maria Luísa Leonço Farinha — PS
  • Redondo — David Manuel Fialho Galego — PPD/PSD.CDS-PP
  • Reguengos de Monsaraz — Marta Sofia da Silva Chilrito Prates — PPD/PSD
  • Vendas Novas — Ricardo Manuel Coelho Videira — PPD/PSD
  • Viana do Alentejo — Luís Miguel Horta Metrogos — PS
  • Vila Viçosa — Inácio José Ludovico Esperança — PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM

Faro

  • Albufeira — Rui Celestino dos Santos Cristina — CH
  • Alcoutim — Paulo Jorge Cavaco Paulino — PS
  • Aljezur — Manuel José de Jesus Marreiros — R-MI
  • Castro Marim — Filomena Pascoal Sintra — PPD/PSD
  • Faro — António Miguel Ventura Pina — PS
  • Lagoa — Luís António Alves da Encarnação — PS
  • Lagos — Hugo Miguel Marreiros Henrique Pereira — PS
  • Loulé — Telmo Manuel Machado Pinto — PS
  • Monchique — Paulo Jorge Duarte Alves — PS
  • Olhão — Ricardo Manuel Veia Calé — PS
  • Portimão — Álvaro Miguel Peixinho Alambre Bila — PS
  • São Brás de Alportel — Marlene de Sousa Guerreiro — PS
  • Silves — Álvaro Palma de Araújo — PCP-PEV
  • Tavira — Ana Paula Fernandes Martins — PS
  • Vila do Bispo — Paula Alexandra Xavier Alves de Freitas — PPD/PSD
  • Vila Real de Santo António — Álvaro Palma de Araújo — PS

Guarda

  • Aguiar da Beira — Virgílio Cunha — UPNT
  • Almeida — António José Monteiro Machado — PPD/PSD
  • Celorico da Beira — Carlos Manuel da Fonseca Ascensão — PPD/PSD
  • Figueira de Castelo Rodrigo — Carlos Manuel Martins Condesso — PPD/PSD
  • Fornos de Algodres — Alexandre Filipe Fernandes Lote — PS
  • Gouveia — Jorge Abrantes Cardoso Ferreira — PPD/PSD
  • Guarda — Sérgio Fernando da Silva Costa — NC.PPM
  • Manteigas — Flávio Miguel Tacanho Massano — MTG 2030
  • Mêda — António César Valente Figueiredo — PPD/PSD.CDS-PP
  • Pinhel — Daniela Patrícia Monteiro Capelo — PPD/PSD
  • Sabugal — Vitor Manuel Dias Proença — PPD/PSD
  • Seia — António Luciano Silva Ribeiro — PS
  • Trancoso — Daniel José Salvador Joana — PS
  • Vila Nova de Foz Côa — Pedro Miguel Carvalho Duarte — PPD/PSD

Leiria

  • Alcobaça — Herminio José da Cruz Augusto Rodrigues — PPD/PSD
  • Alvaiázere — João Paulo Carvalho Guerreiro — PPD/PSD
  • Ansião — Jorge Humberto Fernandes Cancelinha — PPD/PSD
  • Batalha — André Emanuel Bento Sousa — PPD/PSD
  • Bombarral — Ricardo Manuel da Silva Fernandes — PS
  • Caldas da Rainha — Vitor Manuel Calisto Marques — VM
  • Castanheira de Pêra — António Manuel Henrique Antunes — PS
  • Figueiró dos Vinhos — Carlos Alberto David dos Santos Lopes — MFI
  • Leiria — Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes — PS
  • Marinha Grande — Paulo Jorge Campos Vicente — PS
  • Nazaré — Serafim António Louraço da Silva — PPD/PSD
  • Óbidos — Filipe Miguel Alves Correia Daniel — PPD/PSD
  • Pedrógão Grande — João Manuel Gomes Marques — PPD/PSD
  • Peniche — Filipe Maia de Matos Ferreira Sales — PPD/PSD
  • Pombal — Pedro Alexandre Antunes Faustino Pimpão dos Santos — PPD/PSD
  • Porto de Mós — José Jorge Couto Vala — PPD/PSD

Lisboa

  • Alenquer — João Miguel Maçarico Nicolau — PS
  • Amadora – Vítor Manuel Torres Ferreira (PS)
  • Arruda dos Vinhos — Carlos Manuel Jorge Alves — PS
  • Azambuja — Silvino Jose Silva Lúcio — PS
  • Cadaval — Ricardo Alexandre da Silva Pinteus — PPD/PSD
  • Cascais — Nuno Francisco Piteira Lopes — PPD/PSD.CDS-PP
  • Lisboa — Carlos Manuel Félix Moedas (PSD/CDS-PP/IL)
  • Loures — Ricardo Jorge Colaço Leão — PS
  • Lourinhã — Orlando Matias da Fonseca Carvalho — PPD/PSD.CDS-PP
  • Mafra – Hugo Manuel Moreira Luís (#HML 2025 — Hugo Moreira Luís 2025)
  • Odivelas – Hugo Manuel dos Santos Martins (PS)
  • Oeiras — Isaltino Afonso Morais — INOV25
  • Sintra – Marco Paulo Caldeira de Almeida (PSD/IL/PAN)
  • Sobral de Monte Agraço — Raquel Filipa Soares Lourenço — PPD/PSD.CDS-PP.PPM.MPT
  • Torres Vedras — Sérgio Paulo Matias Galvão — PPD/PSD.CDS-PP.VP
  • Vila Franca de Xira – Fernando Paulo Ferreira (PS)

Portalegre

  • Alter do Chão — Francisco José Cordeiro Miranda — PPD/PSD.CDS-PP
  • Arronches — João Carlos Ventura Crespo — PPD/PSD.CDS-PP
  • Avis — Manuel Maria Libério Coelho — PCP-PEV
  • Campo Maior — Luís Fernando Martins Rosinha — PS
  • Castelo de Vide — Nuno Filipe Baptista Calixto — PPD/PSD
  • Crato — Joaquim Bernardo dos Santos Diogo — PS
  • Elvas — José António Rondão Almeida — MCPE
  • Fronteira — António Velez Gomes — PPD/PSD
  • Gavião — António Manuel Gomes Severino — PS
  • Marvão — Luis António Abelho Sobreira Vitorino — PPD/PSD.CDS-PP
  • Monforte — Miguel Alexandre Ferreira Rasquinho — PS
  • Nisa — José Dinis Samarra Serra — PS
  • Ponte de Sor — Rogério Eduardo Correia Silva Alves — PS
  • Portalegre — Fermelinda de Jesus Pombo Carvalho — PPD/PSD.CDS-PP
  • Sousel — Manuel Joaquim Silva Valério — PS

Porto

  • Amarante — António Jorge Vieira Ricardo — PPD/PSD.CDS-PP
  • Baião — Ana Raquel Coelho Azevedo — PPD/PSD.CDS-PP
  • Felgueiras — Nuno Alexandre Martins da Fonseca — L.PS
  • Gondomar — Luís Filipe Castro de Araújo — PS
  • Lousada — Nelson Ângelo Coelho Oliveira — PS
  • Maia — António Domingos da Silva Tiago (PSD/CDS-PP)
  • Marco de Canaveses — Cristina Lasalete Cardoso Vieira — PS
  • Matosinhos — Luisa Maria Neves Salgueiro — PS
  • Paços de Ferreira — Paulo Jorge Rodrigues Ferreira — PS
  • Paredes — José Alexandre da Silva Almeida — PS
  • Penafiel — Pedro Miguel Santana Cepeda — PPD/PSD.CDS-PP
  • Porto – Pedro Miguel Azeredo Duarte (PSD/CDS-PP/IL)
  • Póvoa de Varzim — Andrea Luísa Neiva Maia da Silva — PPD/PSD
  • Santo Tirso — Alberto Manuel Martins da Costa — PS
  • Valongo — Paulo Esteves Ferreira — PS
  • Vila do Conde — Vitor Manuel Moreira Costa — PS
  • Trofa — Sérgio Daniel da Costa Araújo — PPD/PSD.CDS-PP
  • Vila Nova de Gaia – Luís Filipe Menezes Lopes (PSD/CDS-PP/IL)

Santarém

  • Abrantes — Manuel Jorge Séneca da Luz — PS
  • Alcanena — Rui Fernando Anastácio Henriques — PPD/PSD.CDS-PP
  • Almeirim — Joaquim Manuel de Deus Catalão — PS
  • Alpiarça — Sónia Iasabel Fernandes Sanfona Cruz Mendes — PS
  • Benavente — Sónia Patrícia da Silva Ferreira Quintino — PPD/PSD.CDS-PP
  • Cartaxo — João Miguel Ferreira Heitor — PPD/PSD
  • Chamusca — Nuno Jorge Lino Mira — PS
  • Constância — Sérgio Miguel Santos Pereira de Oliveira — PS
  • Coruche — Nuno José Silva Guilherme Henriques Azevedo — PS
  • Entroncamento — Nelson José Estrela Lopes Cunha — CH
  • Ferreira do Zêzere — Bruno José da Graça Gomes — PS
  • Golegã — António Carlos da Costa Camilo — 2025 Por todos
  • Mação — José Fernando Mendes Martins — PS
  • Rio Maior — Luís Filipe Santana Dias — PPD/PSD.CDS-PP
  • Salvaterra de Magos — Helena Maria Pereira das Neves — Juntos Fazemos+
  • Santarém – João Francisco Ferreira Teixeira Leite (PSD)
  • Sardoal — Pedro Manuel dos Santos Rosa — PPD/PSD
  • Tomar — Tiago Manuel Henriques Ferreira Carrão — PPD/PSD.CDS-PP
  • Torres Novas — José Manuel Paulo Trincão Marques — PS
  • Vila Nova da Barquinha — Manuel José Coimbra Mourato — PS
  • Ourém — Luis Miguel Marques Grossinho Coutinho Albuquerque — PPD/PSD.CDS-PP

Setúbal

  • Alcácer do Sal — Clarisse Maria Gaudinho Veredas Campos — PS
  • Alcochete — Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto — PS
  • Almada — Inês Saint-Maurice Esteves Medeiros Victorino de Almeida — PS
  • Barreiro — Frederico Alexandre Aljustrel da Costa Rosa — PS
  • Grândola — Luís Manuel Rodrigues Vital Alexandre — PS
  • Moita – Carlos Edgar Rodrigues Albino (PS)
  • Montijo — Fernando José Gouveia Caria — MVC
  • Palmela — Ana Teresa Vicente Custódio de Sá — PCP-PEV
  • Santiago do Cacém — Bruno José Peixoto Gonçalves Pereira — STC
  • Seixal — Paulo Alexandre da Conceição Silva — PCP-PEV
  • Sesimbra — Francisco Manuel Firmino de Jesus — PCP-PEV
  • Setúbal – Maria das Dores Marques Banheiro Meira (SET-V – Setúbal de Volta)
  • Sines — Álvaro dos Santos Bejinha — PCP-PEV

Viana do Castelo

  • Arcos de Valdevez — Olegário Gomes Gonçalves — PPD/PSD
  • Caminha — Liliana Sofia Bouça da Silva — PPD/PSD.CDS-PP.PPM
  • Melgaço — José Albano Esteves Domingues — PPD/PSD.CDS-PP
  • Monção — António José Fernandes Barbosa — PPD/PSD
  • Paredes de Coura — Tiago Manuel Pereira da Cunha — PS
  • Ponte da Barca — Augusto Manuel dos Reis Marinho — PPD/PSD
  • Ponte de Lima — Vasco Nuno Magalhães — CDS-PP
  • Valença — José Manuel Vaz Carpinteira — PS
  • Viana do Castelo — Joaquim Luís Nobre Pereira — PS
  • Vila Nova de Cerveira — Rui Pedro Teixeira Ferreira da Silva — PS

Vila Real

  • Alijó — José Rodrigues Paredes — PPD/PSD.CDS-PP
  • Boticas — António Guilherme Forte Leres Pires — PPD/PSD
  • Chaves — Nuno Vaz Ribeiro — PS
  • Mesão Frio — Paulo Jorge Peres Teixeira da Silva — PS
  • Mondim de Basto — Bruno Miguel de Moura Ferreira — PPD/PSD
  • Montalegre — Maria de Fátima Pereira Fernandes Alves — PS
  • Murça — Mário Artur Correia Lopes — PPD/PSD
  • Peso da Régua — José Manuel Gonçalves — PPD/PSD
  • Ribeira de Pena — João Avelino Noronha Rodrigues de Carvalho — PS
  • Sabrosa — Maria Helena Marques Pinto da Lapa — PS
  • Santa Marta de Penaguião — Sílvia Fonseca Silva — PS
  • Valpaços — Jorge Manuel da Mata Pires — PPD/PSD
  • Vila Pouca de Aguiar — Ana Rita Ferreira Dias Bastos — PPD/PSD
  • Vila Real — Alexandre Manuel Mouta Favaios — PS

Viseu

  • Armamar — Márcio Paulo Carrulo Morais — PPD/PSD
  • Carregal do Sal — Paulo Jorge Catalino de Almeida Ferraz — PS
  • Castro Daire — Paulo Martins de Almeida — PPD/PSD.CDS-PP
  • Cinfães — Carlos Alberto Lopes Cardoso — PS
  • Lamego — Francisco Manuel Lopes — PPD/PSD.CDS-PP
  • Mangualde — Marco Filipe Pessoa de Almeida — PS
  • Moimenta da Beira — Paulo Alexandre de Matos Figueiredo — PS
  • Mortágua — Ricardo Sergio Pardal Marques — PS
  • Nelas — Joaquim Augusto Alves do Amaral — PPD/PSD
  • Oliveira de Frades — João Carlos Ferreira Valério — PPD/PSD.CDS-PP
  • Penalva do Castelo — José Dias Lopes Laires — PS
  • Penedono — Sónia Isabel Anjos Numão Lopes — PS
  • Resende — Fernando Silvério Cardoso de Sousa — PPD/PSD.CDS-PP
  • Santa Comba Dão — Inês Maria Varela Matos — PPD/PSD.IL
  • São João da Pesqueira — Manuel António Natário Cordeiro — PPD/PSD
  • São Pedro do Sul — Pedro Miguel Mouro Lourenço — PS
  • Sátão — Alexandre Manuel Mendonça Vaz — PPD/PSD
  • Sernancelhe — Carlos Manuel Ramos dos Santos — PPD/PSD
  • Tábuaço — José João Monteiro Patrício — PS
  • Tarouca — José Damião Lopes Guedes de Melo — PPD/PSD
  • Tondela — Fatima Carla Dias Antunes Borges — PPD/PSD
  • Vila Nova de Paiva — Paulo Manuel Teixeira Marques — PS
  • Viseu — João Nuno Ferreira Gonçalves Azevedo — PS
  • Vouzela — Carlos Alberto Santos Oliveira — PPD/PSD

Região Autónoma da Madeira

  • Calheta — Doroteia Mercês Andrade da Silva Leça — PPD/PSD
  • Câmara de Lobos — Celso Renato Freitas Bettencourt — PPD/PSD
  • Funchal — Jorge Maria Abreu de Carvalho — PPD/PSD.CDS-PP
  • Machico — Hugo Alexandre Teixeira Marques — PS
  • Ponta do Sol — Rui David Pita Marques Luis — PPD/PSD.CDS-PP
  • Porto Moniz — Olavo Bolana Gouveia Pereira — PS
  • Ribeira Brava — Jorge Manuel Faria dos Santos — PPD/PSD.CDS-PP
  • Santa Cruz — Élia Luísa Dias Gonçalves Ascensão — JPP
  • Santana — Márcio Dinarte da Silva Fernandes — CDS-PP
  • São Vicente — José Carlos Gonçalves — CH
  • Porto Santo — Nuno Filipe Melim Batista — PPD/PSD.CDS-PP

Região Autónoma dos Açores

  • Vila do Porto — Bárbara Pereira Torres de Medeiros — PS
  • Lagoa — Frederico Furtado de Sousa — PS
  • Nordeste — António Miguel Borges Soares — PPD/PSD
  • Ponta Delgada — Pedro Miguel de Medeiros do Nascimento Cabral — PPD/PSD
  • Povoação — Pedro Nuno de Sousa Melo — PS
  • Ribeira Grande — Jaime Luís Melo Vieira — PPD/PSD
  • Vila Franca do Campo — Graça de Fátima Bolarinho Ventura Melo — PS
  • Angra do Heroísmo — Fátima da Conceição Lobão da Silveira Amorim — PS
  • Vila da Praia da Vitória — Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira — PPD/PSD.CDS-PP
  • Santa Cruz da Graciosa — António Manuel Ramos dos Reis — PPD/PSD
  • Calheta — António João Viegas Sousa — PPD/PSD
  • Velas — Catarina Oliveira Cabeceiras — CDS-PP
  • Lajes do Pico — Ana Catarina Terra Brum — PS
  • Madalena — Catarina Isabel Gaspar Manito — PPD/PSD
  • São Roque do Pico — Luís Filipe Ramos Macedo da Silva — PPD/PSD
  • Horta — Carlos Manuel da Silveira Ferreira — PPD/PSD.CDS-PP.PPM
  • Lajes das Flores — Beto Alexandre Azevedo Vasconcelos — PS
  • Santa Cruz das Flores — Maria Elisabete Avelar Nóia — MCC
  • Corvo — Marco Paulo Alves da Silva — PS