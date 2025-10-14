A circulação rodoviária na Estrada Nacional 4 (EN4) perto de Montemor-o-Novo, já foi retomada, após ter sido cortada ao início da noite de terça-feira devido à colisão entre dois veículos, que provocou dois feridos graves, disse fonte da GNR.

A Estrada Nacional esteve cortada ao trânsito, desde cerca das 19h45 de esta terça-feira, mas retomou circulação pelas 23h29.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que o alerta para o acidente na zona de Montemor-o-Novo, distrito de Évora, foi dado às 19h45.

Um dos feridos foi transportado para o hospital de Évora e o outro para o Hospital de São José, em Lisboa, adiantou.

Segundo a mesma fonte, um dos veículos transportava garrafas de gás, que não causaram danos.

Foram mobilizados para o local 37 operacionais dos bombeiros, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da Infraestruturas de Portugal e da GNR, apoiados por 15 veículos, incluídos duas viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER).