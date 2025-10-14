As iluminações de Natal em Aveiro, que vão evocar elementos simbólicos da cidade e da região como os ovos moles ou a ria, vão representar um investimento municipal de 150 mil euros, adiantou esta terça-feira a autarquia.

“Em 2025, o investimento municipal na iluminação natalícia é de 150 mil euros e, como habitualmente, será instalada a Grande Árvore de Natal no Cais da Fonte Nova, bem como iluminações em vários pontos da cidade e das povoações que são sede de Freguesia”, revela uma nota de imprensa da autarquia.

A proposta que venceu o concurso para a conceção das iluminações natalícias em Aveiro “apresenta um conceito que valoriza o património cultural da região”.

O projeto evoca elementos simbólicos da cidade e da região como os ovos moles, os moliceiros, a ria e os pescadores, o sal, os marnotos e as salineiras, e a natureza.

“Com o azul como cor predominante, a iluminação de Natal de 2025 pretende valorizar o espaço público e a identidade local, num ambiente onde a tradição e a expressão contemporânea se cruzam, dando origem a uma verdadeira sinfonia de luz e arte”, destaca.

Nas ruas da cidade, os barcos moliceiros “são reinterpretados com motivos Arte Nova, integrando elementos da ria como algas, peixes e crustáceos, descreve a nota.

Ao longo do Canal Central, “os motivos seguem a estética Arte Nova, destacando movimentos curvilíneos e referências à fauna e flora”, acrescenta.

Já o Rossio voltará a receber uma estrela gigante e a Avenida Lourenço Peixinho “terá um teto de luzes de 800 metros, representando um céu estrelado”.

Ainda pela cidade, o Bairro da Beira-Mar terá iluminação alusiva aos pescadores, em tons de azul e amarelo, enquanto a Praça Marquês de Pombal terá um “Presente de Natal” e as ruas contíguas terão decorações inspiradas na calçada.

Haverá presépios montados junto ao Museu de Aveiro de Santa Joana e na Praça da República, seguindo a linha Arte Nova, estética que se prolonga da zona verde da Sé à rotunda do Hospital, com figurações de animais.

Segundo a nota de imprensa, as pontes pedonais e os centros das freguesias serão também iluminados.